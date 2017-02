Sénégal: Gestion des compétences transferées aux collectivites locales - Guédiawaye indique la voie en éducation

Aux termes de la législation portant décentralisation, l'éducation est une compétence transférée aux collectivités locales et les établissements scolaires de l'enseignement moyen et secondaire relèvent de la tutelle des villes par endroits ou des départements par ailleurs.

Si sur le plan logique, on ne peut qu'adhérer à un tel état de fait pour plus de proximité et de légitimité dans la gestion, au niveau de l'opérationnalisation sur le terrain de cette volonté, les fruits ne tiennent pas toujours la promesse des fleurs. L'argument brandi est que l'Etat n'a transmis que les problèmes, laissant en rade les moyens. Sous ces rapports, les responsables techniques à la base restent nostalgiques de la situation antérieure qui, selon eux, permettait d'avoir un minimum de ressources matérielles et financières pour fonctionner. De nos jours, poursuivent-ils, quelque part, à une période de l'année scolaire, il n'y a même pas de craie dans les écoles. Pour les acteurs et actrices, c'est le « goorgoorlu » (débrouillardise).

Dans cet océan de déficits criants, Guédiawaye semble se constituer en ilot. En effet, depuis 2014, avec l'arrivée de Monsieur Aliou Sall à la tête de la ville de Guédiawaye, l'espoir est permis quant à son style de management de type participatif, interactif, associatif et en phase avec le niveau central, parce que la gestion est axée sur les résultats. Trois faits majeurs peuvent être retenus dans sa façon de diriger.

D'abord, une vision pertinente, cohérente et réaliste

Le maillage de l'éducation fait apparaitre des déséquilibres à travers les communes. Ainsi, Médina Gounass se retrouve avec une seule école élémentaire, sans collège et sans lycée. Pour tempérer une telle disparité, Mor Tolla Wade est toujours bénéficiaire des interventions destinées à l'enseignement moyen et à l'enseignement secondaire.

Il en est de même très souvent du privé, des « daaras » et des structures identifiées dans le cadre de l'Education de base des jeunes et des adultes analphabètes articulée aux technologies de l'information et de la communication (Ebjaa-Tic).

La ville de Guédiawaye se propose de prendre en charge l'éducation au niveau local à travers un plan d'actions, une feuille de route et des termes de référence. Ces outils de pilotage constituent les actes finaux de tables de concertation ayant engrangé des acteurs et actrices riches de leur diversité et de leur expérience. Le crédo de Monsieur Aliou Sall s'accroche à ce que lui-même conceptualise et labélise en Cle (Collégiennes-collégiens et lycéennes-lycéens pour l'émergence), une déduction logique de son slogan de pilotage « Guédiawaye, voyons grand ».

A cela s'ajoute l'ambition affichée d'une politique locale de gratuité des fournitures scolaires.

Vu la dimension du champ d'intervention et la diversité des activités en rapport avec la modestie des moyens, la ville ne peut pas tout faire elle seule, ici et maintenant. C'est certain. Les questions sont alors abordées suivant un ordre de priorité et selon des échéances à court, moyen et long termes, le tout établi de façon consensuelle. Les professionnels de l'éducation sont mis à contribution à travers une périodicité de rencontres pour un bon phasage, une meilleure cohérence et une application fluide.

Comme le dit un adage bien de chez nous, « ndimball na ca fekk loxxol boroom (aide-toi et le ciel t'aidera) ». Fidèle à cette idée depuis son accession à la tête de la collectivité locale, le maire de Guédiawaye n'a cessé de retrousser les manches et de mettre la main à la pâte, d'abord sur ressources propres de la collectivité, puis par ouverture progressive au partenariat au double niveau national et international.

A ce titre, depuis deux ans, la ville de Guédiawaye expérimente, avec la commune de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne, un partenariat.

Concrètement, il s'agit, à travers un camp de vacances, de profiter, durant la période morte (juillet-août), de l'expérience de stagiaires venus d'écoles de formation professionnelle de cette commune en compétences diverses.

A Guédiawaye, ils sont en lien avec leurs homologues sénégalais de centres relevant du ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat. Ils sont en général entre 100 et 150. Cette année, d'autres forces sont venues s'ajouter dont le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne et l'Unité de coordination et de gestion des déchets solides.

L'initiative a été conçue sous le label « Pro-Banlieue » (les Professionnels de la Banlieue). Les réalisations ont, jusqu'ici, porté sur la construction, la réhabilitation, la réfection et l'entretien d'infrastructures mobilières et immobilières dans les écoles, collèges et lycées surtout. La satisfaction est grande chez les populations bénéficiaires qui n'ont de cesse de demander leur renforcement, leur extension et leur pérennisation.

Le projet de Bloc scientifique et technique (Bst) est en passe d'être une réalité sur fonds propres de la ville. En effet, un site est trouvé, le plan de construction élaboré, les fondations faites et les lieux ayant reçu la visite de Monsieur le Premier ministre à la tête d'une forte délégation comprenant les ministres en charge de l'Education.

La ville pourvoie aussi les collèges et lycées, l'Ia et l'Ief en ressources humaines (chauffeurs, vigiles, femmes de charge, informaticiens, agents de service, agents administratifs, secrétaires, infirmiers, sages-femmes, etc.).

Ensuite, une approche partenariale des questions

Autour de chaque question ou groupe de questions, une équipe de technocrates est constituée en pôle de réflexion, sorte de foyer d'incubation qui élabore une feuille de route et un plan d'actions. Exemples :

- Nomination à la tête du bureau municipal en charge de l'éducation d'un inspecteur de l'enseignement, de surcroit directeur national ;

- Nomination d'un professeur comme chef de la division jeunesse, sport, éducation et culture ;

- Recrutement d'un inspecteur de l'enseignement, de surcroit ex-Ief, comme conseiller en éducation ;

- Conception et institutionnalisation des Cle (Collégiennes-collégiens et lycéennes-lycéens pour l'émergence) se voulant un pas qualitatif supérieur par rapport au gouvernement scolaire en aménageant, par une approche fédérative, des espaces et des règles de conduite favorables à l'épanouissement, à la saine émulation dans les apprentissages, à l'amélioration du cadre de vie, à la fluidité des relations dans la vie en commun, etc.

- Soutien aux élèves par la mise à disposition de fascicules scolaires gratuits élaborés par les cellules pédagogiques dans six disciplines ;

- Préparation des élèves en classes de troisième, première et terminale aux différents examens et concours par des équipes de professeurs ;

- Tenue périodique du Comité départemental de coordination et de suivi (Cdcs), un forum sur l'éducation où toutes les strates de la société au niveau de la ville sont représentées ;

- Mise à profit du mois de Ramadan pour rencontrer, à tour de rôle, selon un calendrier bien établi, différents partenaires de l'école et partager avec eux : l'Ia et l'Ief, les principaux de Cem et proviseurs de lycée, les Ape, les gouvernements scolaires, les structures Cle, les écoles privées, le Réseau des femmes enseignantes, etc. La formule utilisée est le « Ndogou-débats ».

Puis, des appuis conséquents pour booster le secteur

En 2014-2015, la ville de Guédiawaye a fourni à l'éducation 900.000 cahiers, 57 cartons de craie, 221 fascicules en math, 675 en philo, 537 en Histo-Géo, 244 en Svt, 222 en Pc. Elle a construit 02 salles de classe et 02 blocs administratifs, puis réhabilité plusieurs infrastructures scolaires. Elle a, en outre, doté les structures en ressources humaines variées pour un total dépassant 57 agents.

Présentement, les chantiers sont en train d'être terminés dans le cadre global d'un maintien des acquis, de leur élargissement et de leur dépassement à la fois quantitatif et qualitatif. Ainsi, dans une dynamique d'allègement des charges éducatives aux parents indigents pour la plupart, la ville a pris en charge le coût des frais d'inscription de tous les élèves en séries S1 et S2 au niveau de tout le département, de même que la dotation des apprenants en intrants scientifiques (matériel de géométrie et machine à calculer).

Les services directionnels (Ia et Ief) ne sont pas en reste pour le renforcement de la mobilité, de la conduite automobile, du gardiennage, etc.

Globalement, les dépenses se répartissent à travers les activités ci-après : fête de l'excellence, cours de préparation aux examens et concours, activités des Cle, activités des clubs d'élèves et d'étudiants, amélioration du cadre de vie des écoles et établissements, conception et élaboration de fascicules, cours de soutien, cours d'élite (préparation au Concours général), etc.

Mais, parmi les gestes qui ont élevé Guédiawaye au-dessus de la mêlée, figure en pôle position la dotation de l'Ief d'un véhicule 4X4 flambant neuf au moment où la structure en avait le plus besoin.

Au Cdcs du 25 mai dernier, les participants ont loué à l'unanimité la voie tracée, adhéré à la formule, dit leur engagement, félicité le maire et prié pour la réussite des projets.

En l'espèce, les travaux ont profilé une feuille de route autour d'un faisceau d'activités consensuelles que sont : les fournitures scolaires (cahiers, livres, stylos, dictionnaires, ordinateurs, clés Usb, tablettes, etc.), les fascicules, la journée du mérite (distribution de prix, témoignages, décorations et autres distinctions honorifiques pour agents à la retraite et en activité), les manifestations culturelles et récréatives par les Cle (journées ou soirées culturelles avec chant, danse, chorégraphie, théâtre, ballet, jeux de l'esprit, conférence, etc.), les compétitions sportives, les olympiades scientifiques, l'entretien et la réparation, les équipements, les constructions d'édifices publiques, la formation professionnelle, l'éducation inclusive, le renforcement des capacités d'apprentissage des élèves, l'appui aux études et à la recherche pour les étudiants, etc.

En définitive, le projet semble onéreux et lourd, mais la démarche inclusive devrait permettre de supporter le poids. Le jeu vaut la chandelle et l'enjeu vaut plus que le jeu, car comme disait l'autre, « si l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance ».

Par Mamadou FAYE

Conseiller spécial en éducation

Mairie de la ville de Guédiawaye