Maroc: Cinq compagnies marocaines d'assurance à la FANAF

L'Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurances de droit national africaines (FANAF) a accepté, vendredi à Marrakech, les demandes d'adhésion formulées par 10 sociétés d'assurances africaines, dont cinq marocaines.

Il s'agit notamment d'Axa Assurance Maroc, la Marocaine Vie, Saham Assurance Maroc, Sanad Assurance Maroc et Wafa Ima Assistance Maroc, a indiqué la FANAF dans des résolutions de clôture de sa 41ème assemblée générale, tenue sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

L'assemblée générale a de même retenu le principe de la digitalisation de l'assurance africaine dans un cadre réglementaire souple qui doit s'inspirer des expériences réussies en Afrique et qui doit tenir compte des intérêts des assurés.

Toutefois, au regard des coûts que cela pourrait générer, l'assemblée générale recommande au régulateur d'encourager la mutualisation des solutions technologiques permettant la digitalisation.

Il a été décidé, par la même occasion, de renouveler le mandat du bureau exécutif pour une durée de trois ans, en acceptant l'invitation des sociétés d'assurances membres du marché rwandais pour abriter la 42ème AG à Kigali au cours du mois de février 2018.

Par ailleurs, les délégués ont exprimé leur satisfaction quant à ces assises organisées pour la première fois en dehors des pays de la zone de Conférence interafricaine des marchés d'assurances (Cima), et apprécié l'atmosphère chaleureuse qui a prévalu tout au long de leurs travaux.

Les échanges se sont poursuivis quatre jours durant, à travers 6 panels sur des sujets parfois polémiques que des professionnels avertis, venant d'horizons différents, ont conduit et animé pour comprendre et anticiper les défis réglementaires, opérationnels et organisationnels du moment.

Créée le 17 mars 1976 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, la Fédération des sociétés d'assurances de droit national africaines, plus connue sous l'acronyme FANAF est une association professionnelle qui regroupe près de 200 sociétés d'assurances, de réassurance et des fonds de garantie automobile de 29 pays.

Organisée du 13 au 16 février sous le thème "Nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels : quelle stratégie pour l'assurance africaine, la rencontre a été marquée par la participation de plus de 1.300 professionnels du monde de l'assurance et de la réassurance.

Elle a représenté également une excellente occasion pour les participants de tisser de nouvelles relations d'affaires et développer celles déjà existantes, notamment avec la présence de plusieurs assureurs et réassureurs internationaux.

Avec plus de 60 nationalités attendues, cette rencontre a connu la participation des plus grandes compagnies d'assurances et de réassurance mondiales et la présence de plusieurs sommités dans le domaine.