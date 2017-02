Maroc: Les équipes du haut du tableau à rudes épreuves

La troisième édition des Salons internationaux du textile de maison et décoration, «Morocco… Plus »

A noter que le bal de cette 18e journée a été ouvert vendredi par la rencontre qui a opposé le Raja au CAK et que les matchs ASFAR-FUS et JSKT- IRT ont été reportés au 1er mars prochain.

A la même heure, le stade Municipal de Kénitra vivra au rythme de la rencontre qui opposera le KAC, lanterne rouge, au HUSA. Les locaux, ne sachant plus à quel saint se vouer et après le limogeage de leur coach, Youssef Lamrini, tenteront de renouer avec la victoire face à des Gadiris qui, en manque d'inspiration lors des dernières rencontres, n'auront d'yeux que pour les trois points qui leur permettraient de redresser de nouveau la barre.

Elle sera marquée par le report du derby ASFAR-FUS et la rencontre JSKT-l'IRT, à cause de la compétition africaine.

