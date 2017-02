Maroc: L'ONMT en force au "Holiday World"

La 26ème édition du Salon international du tourisme, du voyage et de la gastronomie «Holiday World» a ouvert, jeudi, ses portes avec la participation fort distinguée du Maroc avec un stand dévoilant les multiples charmes et les nombreuses facettes touristiques du Royaume.

L'espace dédié au Maroc dans le prestigieux hall praguois des expositions avec un décor aux couleurs blanc, bleu et ocre, allie, sur près de 85 m2, authenticité et modernité.

Le stand marocain, avec au centre une fontaine traditionnelle grandeur nature, fait découvrir aux visiteurs, à travers de grands panneaux publicitaires lumineux représentant Agadir, Marrakech, Essaouira, Dakhla et d'autres villes, toute la richesse du patrimoine ancestral et touristique du Royaume.

Des films sur les paysages, les villes impériales, les monuments historiques, l'artisanat, les centres de détente et de bien-être, la gastronomie et bien d'autres atouts du Maroc défilent en permanence sur plusieurs écrans de télévision invitant les amateurs de voyage à venir découvrir la destination Maroc.

Outre les brochures publicitaires et promotionnelles en langue tchèque, l'animation du stand est assurée par les rythmes et l'énergie exaltés d'une troupe de musique Gnaoua, par les tatouages traditionnels de henné mais également par les pâtisseries, petits fours et thé à la menthe qui ont déjà enchanté, en ce premier jour du salon, une multitude de visiteurs.

Le stand du Maroc a été officiellement inauguré ce jeudi par l'ambassadeur de S.M le Roi en République tchèque, Mme Souriya Otmani, et le représentant du Bureau de la Représentation régionale de l'ONMT à Varsovie Rachid Ennaciri.

Il a été visité par la vice-ministre du Développement régional en charge du tourisme, Klara Dostalova, la première vice-présidente du Sénat tchèque Miluse Horska, les président et directeur du Centre des expositions Incheba respectivement Alexander Rozin et Drahomir Medved et la directrice générale de Czech Tourisme Monika Palatkova ainsi que des professionnels du secteur et représentants du corps diplomatique en Tchéquie.

Selon la représentation de l'ONMT en Europe orientale, quelque 48.000 visiteurs sont attendus à ce salon annuel qui constitue ainsi l'opportunité pour le stand marocain de vulgariser la richesse de l'offre marocaine diversifiée, d'autant que la République tchèque est l'un des marchés touristiques les plus prometteurs pour le Royaume dans cette partie de l'Europe.

A cette occasion, des rencontres entre les représentants de l'Office et des opérateurs touristiques marocains se sont tenues avec des voyagistes et des institutions médiatiques et publicitaires tchèques afin de mieux faire connaître l'offre marocaine, d'autant que l'intérêt du touriste tchèque pour le Maroc est réel puisque leur nombre a atteint 13.000 visiteurs l'année dernière et 14.000 en 2015.

Le Maroc et la République tchèque ont signé, en 2013, un accord de coopération dans le domaine du tourisme, afin de promouvoir et stimuler le développement du tourisme, de soutenir la participation aux foires et salons professionnels dans les deux pays, et d'organiser des semaines touristiques et de gastronomie respectivement dans chacun des deux pays.