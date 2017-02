Maroc: Troisième édition des Salons "Morocco Home" et "Morocco Style"

La troisième édition des Salons internationaux du textile de maison et décoration, «Morocco Home», et du textile, cuir, accessoires, prêt-à-porter et mode, «Morocco Style», se tiendra du 24 au 27 février à la Foire internationale de Casablanca, ont annoncé, jeudi, les organisateurs.

Un total de 225 exposants de 12 pays sont attendus lors de cette manifestation internationale qui constitue l'occasion pour les professionnels du textile de tisser des relations B2B, ont-ils indiqué lors d'une conférence dédiée à la présentation de cette édition.

Initié par Pyramids Group, la société Atelier Vita et la société Expotim, cet évènement verra la participation de la Turquie, de l'Espagne, du Portugal, de France, de la Chine, de l'Egypte, de l'Inde, de l'Italie, du Pakistan, de la Tunisie et du Sénégal.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de la société Atelier Vita, a souligné que «cette plateforme permet aux entreprises nationales et internationales opérant dans le textile de promouvoir leurs compétences et savoir-faire, de rencontrer des partenaires potentiels et de découvrir les nouvelles tendances et techniques du secteur».

Ces deux salons contribuent au développement de l'expertise marocaine dans le domaine du textile, en consolidant la compétitivité du Maroc et en positionnant le Royaume en tant que hub régional africain du secteur, a-t-il noté, ajoutant que près de 20.000 visiteurs professionnels marocains et étrangers sont attendus pour cette édition.

De son côté, le conseiller économique et commercial à l'ambassade de Turquie à Rabat, a fait savoir que son pays prendra part à cette manifestation avec 44 exposants représentant les plus grandes entreprises turques opérant dans le textile, ajoutant que le Royaume offre des opportunités d'investissement de taille en raison notamment de sa position stratégique en Afrique mais aussi de la dynamique de son économie.

Cette manifestation réunira les professionnels autour d'une plateforme de rencontres pour favoriser les échanges entre opérateurs et marques, mettre en synergie l'ensemble des services, des dispositions et des solutions sectorielles et valoriser l'innovation marocaine et internationale, a-t-il relevé.