Sénégal: "Sénégal Dem Dikk" - Des usagers satisfaits du confort et de la sécurité des bus

"On ne paye pas de surcoûts pour les bagages, contrairement aux autres véhicules de transport. De plus, il y a des porte-bagages dans le bus", fait-il remarquer.

"Si le bus quitte à 11h, on sera à Tivaoune au plus tard à 12h 30. Ainsi, on pourra se préparer tranquillement à aller à la mosquée", a-t-il confié.

"J'avais même abandonné les longs voyages à cause des voitures non confortables qui ne sont pas bonnes pour notre santé", confie-t-elle au reporter de l'APS.

Quatre villes ont été couvertes pour la première phase : Kaolack, Touba, Fatick et Tivaouane. Elles ont été suivies par les villes de Kolda, Podor, Tambacounda, Matam, Saint-Louis, Ziguinchor, Ndioum et Mbour.

Le 1er février dernier, cette société a lancé son projet de transport interurbain, en mettant en circulation 40 bus climatisés. Une première pour le Sénégal et pour Dakar Dem Dikk qui, jusque-là, assurait seulement le transport urbain dans Dakar et sa grande banlieue.

Au terminus de Liberté 5 à Dieuppeul, site choisi par la société nationale de transport en commun, Dakar Dem Dikk, pour convoyer les voyageurs en partance pour les villes de l'intérieur, ces nouveaux bus sont facilement reconnaissables à leurs couleurs noir et blanc, et rouge bordeaux-beige.

Dakar — Des usagers se disent satisfaits du confort et de la sécurité des bus de "Sénégal Dem Dikk", mis en circulation depuis le 1er février dernier pour assurer des liaisons directes entre Dakar et les villes de l'intérieur.

