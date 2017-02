Sénégal: Un millier d'élèves ont visité l'expo "Lumières d'Afrique", à Dakar (organisateurs)

En faisant visiter les œuvres d'art aux élèves, l'"African Artist For Development" poursuit ses "activités pédagogiques" menées au profit des enfants dans des camps de réfugiés, notamment en République démocratique du Congo et au Cameroun, selon Nicolas Kerroux.

Cette "nouvelle approche" consistant à faire visiter une exposition d'art aux élèves comporte l'avantage de "leur faire comprendre l'importance de l'art en général et des enjeux de l'énergie et de l'écologie", selon M. Kerroux.

M. Kerroux, responsable de cette exposition qui prend fin ce weekend, l'a qualifié de "plus que positive et satisfaisante".

"Quelque 1.000 élèves de plusieurs établissements de Dakar et de Guédiawaye ont visité cette exposition depuis son démarrage", a dit le scénographe Nicolas Kerroux à des journalistes lors d'une réunion d'évaluation de l'évènement artistique organisé par "African Artist For Development", une structure présentée comme un partenaire financier des artistes, la Banque africaine de développement, Schneider Energy et la société des télécoms Orange.

Dakar — Un millier d'élèves venus de plusieurs écoles de Dakar et de Guédiawaye ont visité l'exposition d'art itinérante "Lumières d'Afrique" ouverte depuis le 13 janvier au musée Théodore-Monod de la capitale sénégalaise et consacrée à l'accès à l'énergie dans le continent, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs.

