Togo: Liberté, modernité, efficacité

L'audit propose aussi des pistes pour améliorer l'efficacité des juridictions et mettre fin à l'engorgement des tribunaux. Enfin, le rapport préconise un renforcement des moyens en ressources et en personnel pour la Cour suprême.

'Notre pays a mis en oeuvre un processus de modernisation de la justice pour renforcer la démocratie et mieux assurer les droits et libertés des citoyens', a rappelé vendredi le ministre de la Justice, Pius Agbetomey.

Selon l'audit des juridictions et de l'inspection général des services juridictionnels et pénitentiaires du Togo, 1.345 fonctionnaires travaillent à temps plein à garantir une justice irréprochable et à accompagner son bon fonctionnement.

