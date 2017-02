Togo: Mango et Dapaong bénéficient d'un appui de l'UE

De manière plus concrète, et en raison des conflits récurrents de la transhumance, l'UE a financé, au travers d'ONG, des activités dans les régions des Savanes, de la Kara, Centrale et des Plateaux pour réduire les risques liés à ces mouvements de population.

Les conflits intercommunautaires ayant souvent pour cause des activités liées à la transhumance sont aussi anciens et complexes. Au travers des projets tels que celui qui vient d'être lancé à Mango, l'UE tente d'améliorer les conditions de vie des populations ainsi que l'accès aux services de base dont bénéficient tous les citoyens togolais, indépendamment de leur origine ethnique.

Il a visité un des camps qui accueille une partie des déplacés. Sur les lieux, l'Ambassadeur s'est félicité de la rapidité de la réponse du gouvernement aux problèmes posés et de la solidarité de plusieurs institutions pour accueillir et aider les victimes dans cette période difficile.

Les travaux concernent la réhabilitation du réseau d'eau potable dans les deux localités, le renforcement des moyens d'assainissement et l'amélioration des capacités des structures locales afin de gérer et pérenniser ces acquis.

L'ambassadeur européen au Togo, Nicolás Berlanga-Martinez, a participé jeudi à Mango au lancement du projet d'amélioration de l'accès aux services de l'eau potable et d'assainissement dans les communes de Dapaong et Mango.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.