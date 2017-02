Ile Maurice: Deux airbus A330-900neo rejoignent la flotte d'Air Mauritius

La flotte d'Air Mauritius s'agrandit. Selon un communiqué émis par la compagnie aérienne ce vendredi 17 février, deux nouveaux Airbus A330-900neo (New Engine Option) seront loués pour des opérations à long terme avec l'Air Lease Corporation (ALC), en septembre et octobre 2018.

Les deux nouveaux appareils vont remplacer les deux A340-300E, dont le contrat de location expire en novembre et décembre 2018. Le but est de moderniser la flotte de la compagnie nationale d'aviation et d'offrir une expérience enrichie et confortable aux passagers, en opérant avec efficacité et avec une technologie innovante. Cette décision fait suite à un processus d'évaluation complet et à l'accélération du programme de renouvellement de la flotte avec un appareil de pointe.

Quelles sont les caractéristiques de l'A330-900 ? L'Airbus, officiellement lancé en 2014, est propulsé par deux moteurs Rolls Royce Trent 7000. L'appareil est également équipé d'un nouveau design d'intérieur, de «sharklets» ainsi que de nouveaux systèmes.

Autre avantage de l'appareil: il consomme environ 20 % de carburant en moins, comparé à l'A340-300 actuel. Il dispose de 291 sièges, répartis en 28 classes affaires avec des sièges plats, de 263 nouveaux sièges en classe économique, un nouveau système de «Inflight Entertainment» aussi bien que le WiFi à bord.

Les deux Airbus vont, dans un premier temps, desservir les liaisons moyennes-courriers notamment Guangzhou, Hong Kong, Delhi et Perth. Par ailleurs, Air Mauritius maintient sa commande de deux appareils A350-900 pour 2019 et a décidé de reprogrammer la livraison des deux derniers appareils A350-900, prévus au départ en 2020, pour 2023.