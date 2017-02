Algérie: La nécessité de concrétiser les projets d'investissement soulignée à Souk-Ahras

Souk — AHRAS - La nécessité de concrétiser les projets d'investissement accordés aux opérateurs économiques bénéficiaires du foncier industriel et des contrats de concession a été soulignée jeudi, dans la localité de Bir Bouhouche à Souk-Ahras.

S'exprimant en marge du lancement des travaux de requalification et de l'aménagement de la zone d'activités implantée au niveau de la commune de Bir Bouhouche, sur une superficie de 41 hectares, le chef de l'exécutif local, Abdelghani Fillali, a précisé que les pouvoirs publics œuvrent à accompagner les investisseurs dans la réalisation des leurs projets, retenus et validés pour la création de postes d'emploi et de richesse.

En présence de responsables des secteurs concernés par l'investissement, le responsable a indiqué, qu'au cours de la récente opération d'assainissement du dossier d'investissement, des mises en demeure ont été adressées à certains investisseurs, les invitant à lancer leurs projets.

Il a également ajouté qu'un autre investisseur qualifié de "défaillant" dont le projet pour lequel il a bénéficié du foncier industriel est en souffrance depuis quatre (4) ans, a fait l'objet d'une poursuite judiciaire afin de résilier son contrat de concession.

Rappelant que le traitement des dossiers d'investissements, s'effectue en un temps record ne dépassant pas les 15 jours, le même responsable a relevé que de nombreux opérateurs, bénéficiaires de contrats de concession, n'ont toujours pas lancé leurs projets.

L'opération de réhabilitation de la zone d'activité de la commune de Bir Bouhouche, qui a nécessité une enveloppe financière de 184 millions de dinars, comprend la réalisation du réseau d'eau potable, et celui d'assainissement, la réfection de l'éclairage public, en plus de l'aménagement des trottoirs et des allées.

Par ailleurs, le wali a souligné qu'une opération de requalification et d'aménagement des deux zones d'activités à Sidi Fredj et Oued Keberit sera prochainement programmée rappelant que la commune d'Oued Keberit, abritera le complexe de transformation du phosphate, lancé en partenariat avec un opérateur saoudien et qui devra assurer 5.500 emplois.

Plusieurs unités versées dans la fabrication de tuyauterie d'eau et de gaz et leurs accessoires, les câbles électriques et téléphoniques, et les matériaux de construction sont implantés dans la zone d'activités de Bir Bouhouche, a-t-on noté.

La wilaya de Souk-Ahras dispose de trois (3) zones d'activités totalisant une superficie de 92 hectares, au niveau des localités de Sidi-Fredj, d'Oued Keberit et de Bir-Bouhouche, en plus de deux zones industrielles à M'daourouche et au chef-lieu de wilaya.