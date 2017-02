Algérie: Le haut degré de professionnalisme a valu à la police respect et considération

Des hommages ont été rendus et des présents offerts à des moudjahidine et des retraités de la police à l'issue de cette journée d'information abritée par la maison de la culture Emir Abdelkader de Aïn Defla, en présence notamment du wali Azziz Benyoucef et du représentant de l'inspecteur régional de la Police du centre, le divisionnaire Boulemaâïz Ahmed.

Après avoir mis en évidence le rôle joué par la Police algérienne au cours de la décennie noire et les sacrifices qu'elle a consentie pour le recouvrement de l'ordre et la sécurité, le commissaire divisionnaire Chawki Abdelkrim a soutenu que "l'heure est désormais au travail pour que le pays puisse avoir une place dans le gotha des nations développées."

Présentant une conférence dans le cadre d'une journée d'information consacrée à "L'histoire de la Police algérienne et les missions dont elle s'est acquittées", le commissaire divisionnaire Chawki Abdelkrim a indiqué qu'à la faveur de "la vision éclairée de ses dirigeants et de la stratégie mise en place pour la moderniser, la Police algérienne a su relever les défis sécuritaires actuels, constituant par la même un modèle dont s'inspire nombre de pays".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.