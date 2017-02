Algérie: L'UE compte investir 444 millions d'euros dans des projets transeuropéens d'infrastructures énergétiques

Outre la sécurité d'approvisionnement et l'indépendance énergétique, l'UE cherche à atteindre d'autres objectifs en matière d'écologie: par rapport aux niveaux de 1990, l'UE veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% et augmenter la part des énergies renouvelables d'au moins 27% d'ici à 2030.

Le vieux continent importe l'essentiel de sa consommation en gaz de la Russie et la moitié de ce gaz transite par l'Ukraine, et subit des crises d'approvisionnement répétées.

La Commission Juncker a plaidé dès sa prise de fonction pour un projet européen commun autour des réseaux électriques et gaziers. Mais les travaux d'adaptation et d'harmonisation des réseaux pourraient nécessiter jusqu'à 2.000 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2025, selon ses prévisions.

