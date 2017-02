Algérie: Les représentations consulaires appelées à sensibiliser les ressortissants algériens sur l'importance des législatives

Paris — Les représentations consulaires ont été appelées, vendredi au cours de la réunion de coordination des consuls généraux et consuls en France et en Europe, tenue à Paris, à agir pour sensibiliser les ressortissants algériens sur l'importance des élections législatives prévues le 4 mai.

"Les représentations consulaires devront (... ) agir pour sensibiliser nos ressortissants sur l'importance de cette échéance électorale dans la consolidation des institutions de la démocratie et de l'Etat de droit", a indiqué un communiqué sanctionnant les travaux qui ont débuté jeudi à Paris au siège de l'ambassade d'Algérie en France.

La réunion qui a débuté jeudi, rappelle-t-on, a été présidée par le secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, avec la participation du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, El Hocine Mazouz, ainsi que des hauts cadres des deux départements ministériels.

Pour la préparation des élections législatives, un point au centre des discussions avec les chefs de mission consulaire, les secrétaires généraux des deux ministères ont insisté, selon le communiqué, sur la nécessité de réunir toutes les conditions "afin d'assurer le bon déroulement de ce scrutin, conformément aux instructions des hautes autorités de l'Etat".

"Ce scrutin intervient après la révision constitutionnelle de 2016 qui a, pour la première fois, institutionnalisé la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HISE), qui a conforté et renforcé les garanties en matière de régularité et transparence du scrutin, permettant ainsi une plus large participation de nos ressortissants dans le libre choix de leurs représentants au sein de l'instance législative", explique le communiqué.

Par ailleurs, la réunion de coordination a permis aux participants à dresser une évaluation "exhaustive" de la gestion consulaire de la communauté algérienne établie à l'étranger, dans un contexte, a-t-on souligné, "marqué par le parachèvement de l'opération biométrique au niveau de nos services extérieurs, et les préparatifs de l'organisation des élections législatives".

La rencontre a permis, ajoute-t-on de même source, de relever l'évolution "positive" qu'a connue la gestion consulaire en 2016 et durant l'année en cours, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, "en matière de défense et de protection" de la communauté nationale établie à l'étranger.

Selon le communiqué, les participants ont souligné, "avec satisfaction", les avancées "significatives" en matière de simplification et de modernisation des procédures administratives, "sous l'impulsion personnelle du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, qui accorde une importance primordiale à cette opération visant une amélioration qualitative des prestations consulaires au profit de nos ressortissants".

Les questions relatives à l'état civil, au passeport biométrique et d'urgence et mesures de facilitation administratives ont fait l'objet d'un examen "approfondi", dans la perspective de "lever tous les obstacles non réglementaires et dans l'esprit de répondre à certaines doléances légitimes", conclut-on.