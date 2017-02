Angola: Bengo - Muandumba veut des partenariats public-privés pour les réponses sociales

Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et Développement Rural du Portugal, Luís Capoulas Santos, a… Plus »

Pendant deux jours, les cadres du MINARS ont fait le bilan des actions entreprises en 2016 et analysé les nouveaux programmes et projets, qui ont été conçus pour 2017.

Suite aux orientations du Président José Eduardo dos Santos pour le renforcement des efforts visant la résolution des problèmes de la population, en particulier ceux des plus vulnérables, Gonçalves Muandumba a appelé à une plus grande participation de tous ceux qui travaillent pour cette cause, y compris les partenaires sociaux.

Caxito — Le ministre de l'Assistance et Réinsertion sociale, Gonçalves Muandumba, a plaidé vendredi à Caxito, province de Bengo, pour la promotion des partenariats public-privés visant le renforcement de l'intervention de la société civile et les capacités de réponses sociales.

