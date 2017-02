Angola: Le Portugal va mobiliser des sources de financement pour l'agriculture angolaise (ministre)

Le ministre de l'Assistance et Réinsertion sociale, Gonçalves Muandumba, a plaidé vendredi à… Plus »

La présence d'une centaines d'entrepreneurs démontrent bien l'intérêt d'investir en Angola, car c'est un pays avec du potentiel, possédant des sols, de l'eau et une population jeune, manquant à peine la technologie, la formation du personnel, gestion et, dans ce domaine, le Portugal peut aider l'Angola, a-t-il renchéri.

Selon le ministre Luis Capoulas Santos, en cette nouvelle ère de coopération entre les deux pays, il y a deux volets de coopération : une institutionnelle et la seconde entrepreneuriale, car c'est à travers la promotion des entreprises, que l'on crée des emplois, que l'on fait le transfère de la technologie pour le secteur agricole. Le ministre portugais de l'Agriculture a fait savoir que malgré les difficultés résultant de la crise qui affecte le pays, l'Angola continue d'être le troisième plus grand marché d'exportation des produits agricoles, pastorales et forestières du Portugal.

Lisboa — Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et Développement Rural du Portugal, Luís Capoulas Santos, a déclaré vendredi, à Lisbonne, que le Portugal était un partenaire privilégié de l'Angola, raison pour laquelle cette nouvelle ère de coopération cherchera des sources de financement stable et pluriannuel pour l'exécution des projets dans le secteur agricole angolais.

