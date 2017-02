Gabon: Diplomatie Russe - Entre victoires diplomatiques et nouveaux défis à relever

L'Ambassadeur de Russie au Gabon, Dmitry Kourakov était récemment fait à la presse pour faire le bilan de la politique extérieur de son pays l'année écoulée. Au cours rencontre, Dmitry Kourakov a insisté sur le fait que son pays « n'a pas pour ambition de s'intéresser aux affaires internes des pays amis ou ennemis » même s'il incite tous les acteurs politiques Gabonais à participer au dialogue national à l'initiative des autorités gabonaises.

Cette rencontre face à la presse le 15 février dernier s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du cycle de conférence de la représentation de la Fédération de Russie au Gabon. Ces sorites médiatiques sont désormais prévues deux fois dans l'année. Et pour la première conférence de presse de l'année en cours, l'Ambassadeur Dmitry Kourakov a souhaité entretenir la presse sur la politique extérieure de la Russie avant de se livrer aux questions des journalistes. D'entrée de jeu, il a indiqué qu'elle « a été marquée par des victoires diplomatiques évidentes, et en même temps confrontée à de nouveaux défis à relever ».

Une lecture globale positive qui se justifie tout d'abord par « la réduction de la tension dans les relations avec la Turquie après la crise aiguë en novembre 2015. En 2016, elles ont été pratiquement restaurées, y compris le domaine économique et la lutte contre le terrorisme ». Il s'est aussi satisfait des résultats d'opérations des Forces Spatiales de la Russie en Syrie, car « elles ont presque complètement libéré de djihadistes la ville d'Alep et ses environs et ont effectué une opération humanitaire pour sauver des civils, ces derniers étant sous le joug des terroristes pendant plus de cinq ans », a-t-il signifié. Avant de préciser qu'en 2017, la diplomatie russe va continuer à concentrer ses efforts visant à trouver un compromis entre les acteurs régionaux principaux pour trouver une sorite de crise en Syrie.

Et sur la question, le diplomate a révélé que l'actuel président syrien Bashar Al-Assad était favorable à une élection présidentielle anticipée. Une démarche qui serait l'aboutissement d'un dialogue sur les modalités de la transition politique dans ce pays. Avec le nouveau président américain Donald Trump qui est ouvert à l'amélioration des relations entre son pays et la Russie du président Vladimir Poutine, tout est désormais possible. Par ailleurs, parmi les points positifs de cette diplomatie russe, il y a aussi l'amélioration des relations avec l'Europe. A côté, si les relations avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) semblent tumultueuses, la Russie a fait des efforts pour diversifier davantage ses relations politiques et économiques avec les pays d'Asie-Pacifique.

La politique étrangère russe en 2017 va s'appuyer sur la Conception de la politique étrangère de la Fédération de Russie adoptée par le président Vladimir Poutine le 30 novembre 2016. Faisant allusion aux accusations d'ingérence dans la dernière élection présidentielle aux Etats Unis, le diplomate a déclaré qu'il s'agissait là « d'un mensonge, d'une forme de campagne anti-russe. Ce sont des bêtises pures et simples ». En dehors de ces points qui résument cette politique russe, l'Ambassadeur Dmitry Kourakov s'est aussi prononcé sur les relations bilatérales entre son pays et le Gabon. A ce sujet, il a signifié qu'elles ont une "tendance positive".

Répondant aux questions des journalistes sur la tenue du dialogue national dans un avenir proche au Gabon, il a indiqué que « la Russie n'a pas pour ambition de s'intéresser aux affaires internes des pays amis ou ennemis. Mais que tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du Gabon doivent prendre part à ce dialogue national. Sans dialogue vous n'aboutirez à rien. Le dialogue, c'est le compromis ». Dans cet élan, il n'a pas adhéré aux dernières résolutions du parlement européen contre le Gabon, car pour lui, « ce n'est pas aux élus européens de faire la pression. Ils doivent donner leur avis, et faire des recommandations. Le parlement européen a dépassé son pouvoir ».

La coopération économique n'était pas en reste dans cette conférence de presse. En effet, après avoir reconnu que le Gabon traverse des moments économiques difficiles qu'il lie en partie à la crise internationale, il a annoncé d'une délégation d'hommes d'affaires russes sont attendus au Gabon en avril prochain. La Russie étant le premier exportateur de blé dans le monde, ils s'agit des patrons qui font dans l'agro-alimentaire. Dans cette perspective, les fournisseurs russes rencontreront les distributeurs gabonais autour des produits surgelés. En outre, dans le domaine de la formation, l'Ambassadeur Dmitry Kourakov a révélé que le nombre de bourses octroyées par son pays au Gabon sera revu à la hausse.