Cote d'Ivoire: Coupes africaines - Tanda, Gagnoa, Séwé " - La passe de trois est possible

Les deux équipes ont fait match nul (0-0), le week end dernier, à Ouagadougou. La formation de la cité du Fromager a bien les ressources nécessaires pour faire la différence. Quant au Séwé de San Pedro, la mission est, certes, plutôt difficile mais pas impossible. Les Portuaires qui se sont inclinés 0-1 en Gambie doivent s'imposer plus largement pour espérer une qualification. Une mission que le coach camerounais N'joya Mauril croit possible, dimanche, au stade Robert Champroux de Marcory « nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour la qualification. Et dimanche, ce sera chose faite » a-t-il rassuré.

