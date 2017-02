Madagascar: Basket-ball - Tana Shooters BBC veut devenir un club de référence

Pour son premier anniversaire, Tana Shooters basket-ball club (TSBBC) veut marquer le coup. « Le sport, c'est une école de la vie. Au-delà de l'esprit de compétition, il faut inculquer les valeurs citoyennes à nos jeunes.

C'est dans cette optique qu'on éduque nos jeunes joueurs » a expliqué Patrick Andriamahenina, dit « Coco », président fondateur du club. Pour ce faire, un reboisement sera organisé à Ikianja, Antanetibe, le samedi 25 février. Constitué le 14 janvier 2016, le club de basket-ball Tana Shooters Basket-ball Club (TSBBC) vise loin dans le paysage du ballon orange. « Pour le moment, notre objectif n'est pas de remporter les titres nationaux, mais, de former les jeunes joueurs à devenir de bons joueurs. On ne peut pas rêver si on n'a pas de joueurs avec une base solide », continue Coco.

Structures. Un des atouts du club est l'existence d'une structure bien ordonnée. Les membres du comité de direction s'occupent de l'administration et la direction technique tout ce qui est entraîneur et coaching. « Tout le monde s'y met et apporte leur savoir-faire. La gestion du club n'est pas l'affaire d'une seule personne » a fait ressortir Coco. Au début, ils étaient 25 garçons et 25 filles à former l'ossature du club, un an plus tard, on recense plus de 195 joueurs dont les 150 sont licenciés. Ils sont répartis dans les catégories U12, U14, U16 garçons et filles. A long terme, l'objectif est de viser le haut niveau. Pour ce faire, un trio de choc d'entraîneurs assure l'encadrement. Il s'agit de Ravaka Rakotondranandro, Rija Rajoanesy et de Sitraka Razafindrakoto épaulé par Coco. Les entraînements se déroulent sur le terrain de l'HJRA, Ampefiloha chaque samedi et le mercredi.