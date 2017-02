Madagascar: ACD - L'Ambassade américaine dénonce le mensonge d'ATPMS

Le gain (illicite) est-il tellement important pour que l'APMF et l'ATPMS en arrivent jusqu'à mentir pour faire passer cette pilule qui a pour nom : ACD ?

En effet, l'Ambassade des Etats-Unis vient encore de dévoiler au grand public le mensonge de ces deux entités partenaires dans la tentative de mise en place par la force de cette grande escroquerie qu'est l'Advance Cargo Declaration (ACD).

Inexactes. Pour les Américains, les déclarations de l'APMF et de l'ATPMS sont inexactes, donc des mensonges. « L'Ambassade des Etats-Unis souhaiterait, une fois encore répondre à l'inexactitude des déclarations faites par différentes parties dans l'effort de mise en œuvre du système de déclarations préalables de cargaisons (ACD) par l'ATPMS, particulièrement la récente note explicative émise par l'APMF ainsi que sur le site web de l'ATPMS » déclare notamment l'Ambassade américaine dans un communiqué publié, hier sur sa page facebook. En somme, et contrairement aux allégations d'ATPMS et d'APMF, il n'est pas fondé de dire que le système ACD est une exigence en matière de sécurité maritime.

« Comme nous l'avons déclaré l'année dernière, et telle que rappelé par les gardes-côtes des Etats-Unis, lors de leurs multiples visites à Madagascar, il n'y a aucun lien entre les exigences de sécurité américaines et le système ACD offert par ATPMS, il n'y a aucune obligation dictée par les gardes côtes des Etats-Unis sous le Programme International de Sécurité Portuaire ou sous le code ISPS (International Ship and Port Facility Code) pour un système ACD fourni par la société ATPMS » Bref le gouvernement américain dément formellement les déclarations d'ATPMS qui, pour justifier son escroquerie n'hésite pas à dénigrer le port de Toamasina qui, pourtant aux yeux des américains est capable de se rapprocher des normes de sécurité. « Le port de Toamasina jouit actuellement d'une dérogation sur l'ISPS par les gardes-côtes des Etats-Unis qui sont satisfaits des efforts entrepris par les autorités portuaires afin de se conformer pleinement aux normes ISPS »

Mafia. En tout cas, ce démenti américain constitue une preuve supplémentaire de l'existence d'une mafia derrière ce système ACD qui n'était pas passé en 2016 et que les dirigeants actuels tentent encore d'imposer cette année. Un forcing qui risque de compromettre les bonnes relations de Madagascar avec les grands pays partenaires des Etats-Unis. Dans un langage diplomatique, ce communiqué de l'Ambassade américaine avertit d'ailleurs la partie malgache. « Les Etats-Unis encouragent la transparence et le partage d'informations.

Nous célébrons le 150e anniversaire de notre relation avec Madagascar cette année, alors que les échanges commerciaux entre nos deux pays continuent de se développer grâce à l'AGOA et d'autres programmes ». Il reste à souhaiter que les autorités supérieures, à commencer par le Président de la République puissent faire preuve de bon sens et éviter que ces relations plus que centenaires ne soient pas compromises par une opération obscure menée avec un certain Jean Codo. Un personnage qui ne jouit pas d'une bonne réputation sur le plan international.