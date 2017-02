Ile Maurice: Le fiancé de Christiana Chery - «Elle m'avait dit de prendre soin de sa fille si elle disparaissait... »

«Il doit payer pour ce qu'il a fait.» Ce sont là les premiers mots prononcés par Gérard Rubel à son arrivée à Maurice. En route de l'aéroport, il a appris que Bilall Elahee est passé aux aveux pour l'assassinat de sa fiancée, Christiana Chery. Il a fait le déplacement de La Réunion pour assister aux obsèques.

À La Tour Koenig, il s'effondre dans les bras de Marlène Chery, la mère de la victime. Les murmures des voisins et de la famille s'estompent, laissant place au son de la radio annonçant les derniers développements dans cette affaire. Le sentiment de révolte devient de plus en plus pesant...

Depuis que Gérard Rubel, 55 ans, a rencontré Christiana Chery, il y a trois ans, il fait souvent le va-et-vient entre La Réunion et Maurice pour voir sa fiancée. Le projet de s'installer ensemble à l'île sœur a commencé à faire son chemin peu après. «Elle devait venir en juin, mais la dernière fois, elle m'a dit qu'elle viendrait à la fin du mois de février. J'étais ravi», explique-t-il, les yeux rouges et humides. Et le couple devait se marier cette année.

Au début de leur relation, Gérard Rubel louait un appartement à Flic-en-Flac et la jeune fille allait l'y rejoindre. Lorsqu'il a signifié son intention d'épouser Christiana Chery, la famille de cette dernière lui a demandé de venir chez eux lors de ses séjours.

Lors de leur dernière rencontre, qui remonte au 20 janvier, Christiana Chery a fait une remarque à Gérard Rubel qui, aujourd'hui, prend tout son sens. Une remarque prémonitoire. «Elle m'a dit de prendre soin de sa fille si jamais elle disparaissait. En y repensant aujourd'hui, j'en ai des frissons», dit-il. Ce fonctionnaire de l'État français avance qu'il avait déjà inscrit la petite à une école maternelle à La Réunion en prévision de leur union prochaine. Le Réunionnais explique qu'il va respecter la promesse faite à sa fiancée avant son décès.

L'année dernière, le couple a effectué un voyage en France. «Je voulais la présenter à toute ma famille. Nous avons passé quelques jours chez moi, puis je l'ai emmenée voir ma famille», raconte Gérard Rubel. La dernière fois qu'il a eu Christiana Chery au téléphone date du jour de sa disparition. Cette dernière l'avait appelé pour lui demander un peu d'argent. «Je lui ai fait un transfert. Mais lorsque j'ai essayé de la joindre vendredi pour le lui dire, je n'ai pas eu de réponse. Dans la soirée, sa mère m'a dit que son téléphone était éteint depuis la veille. Et j'ai eu un mauvais pressentiment», soupire-t-il.

Gérard Rubel ne se faisait pas d'illusion. Deux jours après la disparition, il sentait que quelque chose de grave était arrivé. «Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le ressentais. Elle n'était plus vivante. Je ne voulais pas me rendre à l'évidence car je m'accrochais à un petit espoir quand même.» Mais le jeudi 16 février, dans l'après-midi, lorsque la tante de Christiana Chery l'a contacté pour lui apprendre la mauvaise nouvelle, il n'avait pas d'autre choix que de faire face à la réalité. Sa voix tremble...

Il affirme que, dès la disparition de sa fiancée, il avait des doutes sur le suspect écroué pour ce crime. Christiana Chery parlait de lui comme de son ami de longue date et son confident. Mais Gérard Rubel, lui, ne connaissait pas ce dernier. La jeune femme avait recours à ses services pour se rendre à l'aéroport et le rencontrer, mais de là, elle rentrait avec son fiancé en voiture de location.

Selon Gérard Rubel, à un moment, Bilall Elahee a commencé à faire des avances à la jeune femme. «Elle m'avait dit qu'elle allait changer de 'taxi' car celui-ci commençait à l'embêter. Elle n'en a pas eu le temps... »

Et lorsque Bilall Elahee a appris les projets de déménagement de Christiana Chery, il n'a pas tenu le coup, analyse Gérard Rubel.

«Maman ne reviendra pas»

La scène est poignante. Nous sommes au domicile des parents de Christiana Chery à La Tour Koenig, en compagnie de Gérard Rubel, le fiancé de la victime. Âgée de trois ans, la fille de Christiana Chery rentre de la garderie en compagnie de son grand-père. Elle voit Gérard Rubel, court vers lui et l'appelle papa. La proximité entre les deux est évidente. Toute de suite une question fuse : «Maman ?», demande la petite, tout sourire. Le «père» essaie tant bien que mal de garder une voix stable et répond : «Maman ne reviendra pas.» Il remettra par la suite la fillette dans les bras de sa grand-mère. Dans la pièce, ceux présents tentent tant bien que mal de réconforter Gérard Rubel. Sans y parvenir...