Gambie: Une veille de fête de l'indépendance dans l'allégresse

La Gambie s'apprête à célébrer son indépendance. Une grande fête est prévue au stade de Banjul en présence de nombreux invités, notamment des chefs d'Etat de la sous-région.

Une célébration qui symbolise le renouveau du pays, la prise de fonction d'Adama Barrow, président qui avait été obligé de prêter serment à Dakar car Yahya Jammeh refusait de quitter son poste. Et les préparatifs vont bon train.

L'hymne du Sénégal a résonné sur le tarmac de l'aéroport. Macky Sall, invité d'honneur, premier président à arriver à Banjul, a été accueilli par Adama Barrow et son immense sourire. A la descente de l'avion, les deux chefs d'Etat se sont donné une longue accolade.

En accueillant Adama Barrow à Dakar, en décidant de mettre l'armée sénégalaise en première ligne lors de l'intervention Cédéao, Macky Sall n'a jamais lâché la Gambie. Et la population, des Gambiens comme des Sénégalais qui vivent ici, a salué son arrivée dès l'aéroport de Banjul.

Amadou Barrow, qui se dit sénégalo-gambien était là. « Rien que la paix ! Aujourd'hui on est tellement fier. Entre Sénégal et Gambie, c'est un pays. Y a peut-être deux langues différentes, mais heureusement aujourd'hui on est là, le président Barrow est là, le président Macky Sall est là. C'est la paix. »

Les célébrations de l'indépendance ont donc commencé avec l'arrivée de Macky Sall, mais la cérémonie officielle, c'est samedi. Et ça va se dérouler au stade de Banjul. Une célébration qui a quasiment disparu durant l'ère Jammeh car l'ex-président préférait célébrer la date de sa prise de pouvoir chaque 22 juillet plutôt que cette fête nationale.

Adama Barrow a donc appelé les Gambiens de toutes les régions à venir faire la fête dans la capitale. Vivre ensemble, partager, faire avancer la nouvelle Gambie voulue par le président Barrow. C'est aussi le souhait des habitants de la capitale.

« Une Gambie, un peuple, pas de communautarisme, nous sommes une grande famille », affirme un Gambien. « Avec le régime qui était là avant, on a toujours attendu l'indépendance, donc oui, je pense que ce sera la plus fantastique indépendance », s'enthousiasme un autre. Début des festivités de cette fête qui s'annonce autant officielle que populaire samedi matin à 10 heures, heure locale.

« C'est la joie et le bonheur »

Et vendredi, toute la journée, les Gambiens ont préparé la fête. Drapeaux, posters géants, t-shirts et même les tasses célébrant le président Barrow. La capitale s'est préparée dans la tranquillité à cette fête nationale.

Aliou Ndiaye, taximan de 25 ans, boit son thé en attendant la célébration de samedi. « Cette tasse est à l'effigie du nouveau président. Tout le monde est heureux car nous avons un nouveau pays. Comme vous pouvez le voir, les touristes sont revenus. C'est une renaissance pour les Gambiens », se réjouit-il.

Avant de filer à la mosquée pour la grande prière du vendredi, Mohamed Dillao, 45 ans, gardien, enfile son t-shirt « Gambia has decided » (« La Gambie a fait son choix »), c'est celui du président Barrow. « C'est la joie et le bonheur. Je suis vraiment content de savoir que mon nouveau président va être intronisé en Gambie et qu'il va faire de la Gambie une nouvelle Gambie. »

Lamine Diawara habite près du stade de l'Indépendance, il est venu assister aux derniers réglages de la cérémonie. « Ça va être une très, très belle journée pour la Gambie, celle que l'on attend depuis si longtemps. Durant 22 ans, on s'est battu pour faire partir Jammeh. Avec l'aide de Dieu, tout ira bien », espère-t-il.

Dans le stade de Banjul, les corps de l'armée défilent, la fanfare répète une ultime fois. Le président Barrow a appelé les populations de toutes les régions du pays à venir participer à la fête de l'indépendance.