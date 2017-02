Madagascar: BNGRC - Partenariat avec la Croix-Rouge Malagasy

Il est chargé d'assurer la prévention et la préparation des catastrophes ainsi que l'organisation et la gestion des secours d'urgence surtout en matière d'aides humanitaires.

Dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes, le BNGRC a élaboré un projet en partenariat avec la Croix-Rouge Malagasy et le ministère de l'Education Nationale. Il consiste à sensibiliser les élèves sur les dégâts occasionnés par les cyclones, les inondations et les incendies. Il incombe ainsi à ces derniers de procéder à la sensibilisation de leur voisinage. Le BNGRC et ses partenaires ont débuté leur sensibilisation par les EPP du 3G Hangar et Antetezana Afovoany. Notons que trois régions seront touchées par ce projet. Il s'agit notamment du Menabe, Vatovavy Fito Vinany et Analamanga. Ce projet s'articule sur des sujets tels que les jeux et les récitations.

Coordination. Notons que le BNGRC fait partie des composantes-clés de la structure institutionnelle de Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC). Il est l'autorité nationale de gestion, de coordination et de suivi de toutes activités se rapportant à la GRC et à la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) à Madagascar, selon le décret n°2006-904, fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du BNGRC. Il a également pour attribution de concentrer ses efforts dans le renforcement de capacité des autorités et de la population locale dans les régions les plus vulnérables en vue d'atteindre une résilience communautaire effective. Faut-il rappeler que le GRC a pour rôle, entre autres, de fournir des conseils techniques au CNGRC, promouvoir la prévention, la préparation et la mitigation au sein de toutes les agences et à tous les niveaux du gouvernement ainsi qu'aux Organisations Non Gouvernementales. Par ailleurs, des comités ont déjà été mis en place au niveau des Régions et des Districts.