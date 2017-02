Madagascar: Protection sociale dans les CTD - Les droits de nombreux ECD bafoués

Une poignée de main entre le premier ministre Olivier Mahafaly et le Directeur Général de la CNaPS Raoul Arizaka Rabekoto pour marquer l'entente entre les deux parties.

Jouir de ces droits demeure encore difficile pour de nombreux travailleurs des collectivités territoriales décentralisées. Une situation qui nécessite la prise de responsabilité des décideurs aussi bien politiques qu'issus des organisations de la société civile.

La garantie des droits des employés aussi bien de l'administration publique mais aussi, et surtout, que celle privée constitue un des facteurs de blocage du développement humain à Madagascar. En effet, aucun développement ne peut s'entreprendre sans le respect des droits. Surtout quand ce non-respect touche les employés de l'administration publique. Ces derniers étant le moteur qui assure le bon fonctionnement du rouage administratif. Car bon nombre d'entre eux ne peuvent pas jouir de leurs droits (retraites), ou encore des avantages perçus dans l'administration une fois leur contrat arrivé à terme.

La cause ? L'ignorance des lois et l'incapacité des collectivités territoriales décentralisées de payer leurs cotisations. La signature du protocole d'accord entre la caisse nationale de prévoyance sociale et le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation arrive dans ce cas à point nommé. Signé le 16 février dernier, le protocole d'accord entendrait sensibiliser les responsables auprès des collectivités territoriales décentralisées à procéder au paiement des cotisations. Et ce, afin de garantir les droits des employés que ceux-ci soient des fonctionnaires, ou encore employés de courte durée.

Allègement. Avec les mesures adéquates, cette initiative pourrait aider les familles nécessiteuses dans la mesure où elles peuvent bénéficier de leurs droits. Lesdits droits qui sont garantis par les lois vives du pays. Ainsi, l'une des mesures prises seraient d'inviter les responsables des CTD d'inclure dans leurs budgets. Et pour aider lesdites collectivités dans l'accomplissement de cette initiative, un appui du ministère de tutelle serait entrepris. Ledit appui devant permettre de les assister dans tout le processus de mise en œuvre de la protection sociale des employés de courte durée. D'une importance capitale, une telle initiative est louable étant donné la difficulté endurée par les malgaches actuellement. Ce que le premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Olivier Mahafaly a confirmé. « Cette initiative est importante dans la mesure où elle permet l'enracinement de la décentralisation effective ».