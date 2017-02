Madagascar: Trafic de bois de rose - Un bateau suspect intercepté à Mananara

Officiellement, ce navire portant le nom d' « Adidja » transporte 500 tonnes de sel marin.

Victime d'une panne de moteur au large de Mananara depuis jeudi soir, un bateau suspecté de transporter des bois de rose vient d'être intercepté. Une équipe de l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale de Madagascar (APMF) dirigée par l'Adjoint technique Chef de cantonnement de Mananara Nord et deux gendarmes issus du groupement local de la Gendarmerie, a décidé d'inspecter ce gros-porteur battant pavillon kenyan. Officiellement, ce navire portant le nom d' « Adidja » transporte 500 tonnes de sel marin.

Pourtant, d'après nos sources, les autorités de Mananara soupçonnent l'existence de rondins de bois de rose cachés sous le sel marin. Pour l'heure, il est difficile de procéder à la vérification vu le fait que le bateau, en panne risque à tout moment de s'échouer. Cette technique reste d'ailleurs une pratique courante au niveau des trafiquants de bois précieux. Faut-il rappeler que pas plus tard que la semaine dernière, le bateau « Lumina » intercepté au large du Cap Masoala a caché 340 rondins de bois de rose sous 35 tonnes de sel.

En danger. En tout cas, à en croire nos sources, ce navire intercepté à Mananara Nord risque à tout moment de s'échouer. Jusqu'à l'instant où nous mettons cet article sous presse, les appels à l'aide lancés par les autorités locales et par les occupants du bateau restent sans suite. Le bateau ayant été en panne depuis plus de 24 heures, la vie des responsables chargés de procéder à l'inspection est désormais en danger. C'est pourquoi un appel à l'aide à l'endroit des autorités centrales a été lancé. D'ailleurs, à en croire nos sources, les fouilles ne peuvent être opérées que lorsque le navire sera arraisonné à Toamasina.

D'après les informations recueillies auprès des autorités locales, le bateau « Adidja » ne se trouve plus au large de Mananara Nord. Il aurait déjà été entrainé à la dérive jusqu'à Maroantsetra par les courants marins. Depuis hier, l'équipage a demandé un remorqueur auprès du Port de Tamatave. A en croire nos sources, le ministre responsable de l'Environnement, le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie et le ministre des Transports auraient déjà été avisés de cette affaire. Pourtant, ils n'ont pas encore donné suite à l'appel en danger lancé par les occupants du navire. L'envoi d'un remorqueur nécessiterait pourtant l'accord du ministre des Transports.

13 membres d'équipage. En tout cas, 13 membres d'équipage ont occupé ce navire gros-porteur intercepté au large de Mananara Nord. Ils sont gardés actuellement par deux gendarmes et un représentant du Ministère de l'Environnement et des Forêts. Ces derniers auraient reçu l'ordre de décharger le bateau à Toamasina afin de vérifier ce qui se trouve à l'intérieur. Reste à savoir si le contenu de la cargaison ne sera pas modifié en cours de route. D'autant plus que si l'on se réfère à nos sources, la gérante du bateau, une ressortissante malgache, aurait déjà contacté les autorités portuaires de Toamasina pour demander de l'aide. On aura plus d'informations et plus de précision sur cette affaire dans les prochaines heures. Aux dernières nouvelles, six éléments de la Garde-côte auraient déjà été envoyés à Maroantsetra pour appuyer les gendarmes dans la sécurisation du bateau. Histoire à suivre.