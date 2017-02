Madagascar: Mérite sportif - Dirigeants, athlètes et coaches récompensés

Les longues années de sacrifices vont finir par être récompensées. Une bonne nouvelle, c'en est une pour la grande famille des sportifs malgaches.

« Dans le cadre de la réalisation de la politique générale de l'Etat en matière des sports d'une part et d'autre part en vue de récompenser les sportifs malgaches et leurs dirigeants qui se sont distingués et ont servi le prestige de Madagascar, de par leurs performances lors des réunions nationales et internationales, le ministère de la Jeunesse et des Sports organise une cérémonie officielle de présentation et de remise des ordres de mérite sportif de la République de Madagascar » c'est la teneur de la lettre envoyée par le MJS aux fédérations sportives concernées. Une cérémonie sous l'égide du président de la République, Hery Rajaonarimampianina, ce dimanche au Palais d'Iavoloha le jeudi 23 février à 15h30.