Madagascar: Enseignement supérieur - La recherche à l'honneur !

Mettre en avant la recherche dans le processus de développement, c'est l'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES).

Un objectif qui se veut être atteint par des moyens aussi bien humains que techniques. Egalement par les diverses conférences comme celle des directeurs des Instituts et des centres de recherche. Cette dernière effectuée le 16 février dernier s'est déroulée de façon conjointe avec la conférence des présidents d'institutions de l'Enseignement supérieur (COPRIES) et s'est « concentrée essentiellement sur le fonctionnement, le bilan et les perspectives des centres nationaux de recherche ».

Thème. Ainsi, plusieurs domaines ont été abordés durant ladite conférence. Notamment, la relève et le personnel de recherche, le bureau de liaison et la propriété intellectuelle, la valorisation et la diffusion des résultats de recherche, la charte de partenariat (bilatéral, université/Centres nationaux de recherche ou CNR, Synergié CNR/ED, le statut des établissements publics nationaux, les budgets... ). Des contraintes d'ordre financier bloquent toutefois les avancées entreprises par le MESUPRES. Ce que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique confirme selon laquelle « le budget alloué aux recherches demeure actuellement relativement faible, par rapport à l'importance de ce secteur au niveau du développement ».