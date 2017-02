Madagascar: Ligue Analamanga - Adema dément tous les pronostics !

Place à la troisième journée de la Ligue 1 d'Analamanga qui va se tenir ce dimanche à Bevalala. Une journée, une de plus, qui donnerait l'impression du déjà vu tant les débats s'annoncent moins équilibrés.

On l'a enterré très tôt, trop tôt après le départ massif de ses cadres dont Tantely et Bourhim pour le CNaPS Sports, Chrétien au Fosa Juniors et Florent à La Passe FC, aux Seychelles. Mais tel un sphinx, l'AS Adema renaît de ses cendres en prenant la première place du très relevé championnat d'Analamanga de football. Mieux encore son buteur de service, Angelot Andrianantenaina s'offre le fauteuil de leader du classement de buteur.

Retour des anciens cadres. On a beau remonté dans les annales de cette Ligue 1 d'Analamanga, on n'a pas connu une telle entame de saison pour l'équipe d'Ivato qui s'offre même le luxe de faire revenir ses anciens cadres dont Onja.

En seconde position, on retrouve Tana Formation qui a subi, lui aussi, un départ de ses meilleurs éléments pour ne citer que François dans les rangs de Fosa Juniors. Un paradoxe qui n'est pas pour déplaire à ces deux formations à qui on avait prédit le pire cauchemar.

En troisième position après les deux journées inaugurales à Bevalala, se trouve le Mama FC dont la régularité a fini par payer même si entre temps Elgeco Plus l'a privé de son maître à jouer, le jeune Flavio.

COSFA et COSPN sont respectivement 4e et 5e devant une équipe d'Elgeco qui n'a pas joué le moindre match, mais qui bénéficie des points négatifs des autres concurrents.

Bon tempo. Si l'apprentissage s'annonce très dur pour FC Tana qui est aujourd'hui lanterne rouge, la saison débute mal pour USCAFoot qui se trouve à la 9e place derrière Sab-Nam, mais pense pouvoir se remettre dans le bon tempo en faisant appel à l'expérience de Titi Rasoanaivo, l'un des entraîneurs le plus capé du moment, mais qui devra se contenter du peu de moyens que la CUA et le nouveau président Guy Rivo entendent lui donner. Il est évident qu'il ne pourra pas bénéficier des énormes moyens de Fosa Juniors et surtout parce qu'en football, il est difficile de vivre de... ballon et d'eau fraîche.

En attendant, voici l'affiche des matches de ce dimanche à Bevalala :

08h00 : USCAF contre Sab-Nam

10h00 : Tana FC contre Mi20

12h00 : AS Adema contre COSPN

14h00 : Mama FC contre COSFA.