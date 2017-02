Madagascar: Jean Max Rakotomamonjy - « Le pays a besoin de stabilité politique »

Conseil national. Interrogé sur la position du parti Leader Fanilo (par rapport à la situation politique du moment) dont il est le président, Jean Max Rakotomamonjy de rappeler : « En décembre 2012, le Conseil national du parti a donné mandat au bureau national de coordination pour décider de la position à prendre face à l'élection présidentielle de 2013. Et le BNC a décidé de soutenir le candidat Hery Rajaonarimampianina. Le Leader Fanilo a apporté donc son soutien à ce dernier dès le 1er tour. Notre position ne change pas jusqu'ici. Le Leader Fanilo reste partenaire du régime en place. Pour le reste, on attend le prochain Conseil national prévu en décembre de cette année. » A noter que le parti fondé par Herizo Razafimahaleo a son rôle à jouer à l'Assemblée nationale où ses cinq députés ont constitué un groupe parlementaire à part.

Et pour que cet accompagnement réussisse, le pays a besoin de stabilité politique. A l'Assemblée nationale, nous faisons tout notre possible pour asseoir cette stabilité. Le peuple malgache ne peut plus vivre une nouvelle crise politique. Il faut une continuité dans les actions du développement » Interrogé sur des rumeurs qui circulent à Tsimbazaza quant à l'existence des projets de présentation des noms des « premier ministrables » au président de la République (Article 54 de la Constitution), Jean Max Rakotomamonjy affirme ne pas en être au courant.

