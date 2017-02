Madagascar: Transport en commun - De nouveaux bus opérationnels au mois de juin

Un programme de formation des conducteurs n'est pas en reste. Ce projet permettra également de désengorger la circulation dans la Capitale. Le Chef de l'Etat demande aux transporteurs qu'il est temps de redéfinir le plan de ligne compte tenu de l'évolution du grand Tanà. De leur côté, ces transporteurs ne sont pas contre cette évolution technologique, mais ils s'interrogent également sur l'avenir de leur parc automobile actuel. « Certains d'entre nous viennent d'acquérir un sprinter d'une valeur de plus de 40 millions Ariary. Et quid de l'extension des infrastructures routières », ont-ils conclu.

Avec cette nouvelle technologie, « on peut savoir les carburants consommés tout en calculant les recettes journalières des transporteurs. Il y aura également des signalisations des routes desservies. Mais nous demandons une politique d'incitation fiscale surtout sur le droit de douane, la taxe à l'importation et la TVA pour faciliter l'acquisition de ce véhicule aux transporteurs. Un plan de financement sera bientôt proposé à ces derniers », a soulevé David Ralambofiringa, directeur général d'ID Motors.

Incitation fiscale. « L'objectif consiste à professionnaliser le service du transport public, la démonétisation, l'amélioration de la sécurité routière, la fluidité et la modernisation du secteur de transport public routier des voyageurs », a-t-il enchaîné. En effet, cet « autobus intelligent », de 49 places dont 23 places assises, est équipé de caméra de surveillance, de GPS, d'écran publicitaire, de wifi, de limiteur de vitesse et de compteur de passagers. Il est configuré pour les routes à Madagascar.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.