Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora (Belgique, Espagne, France et Qatar)

Belgique, 27e journée, 1re division

Huitième but de la saison pour Sylver Ganvoula, qui ouvre le score à la 16e minute pour Westerlo : sur un centre venu de la gauche, Ganvoula trompe le gardien d'une tête piquée autoritaire. Mais le FC Bruges, champion en titre, est trop fort pour Westerlo et s'impose finale 2-1. Quinzième avec 22 points, Westerlo ne compte plus que 4 points d'avance sur le 16e et dernier.

Espagne, 26e journée, 2e division

Dominique Malonga est resté sur le banc lors du succès d'Elche à Lugo (2-1).

France, 26e journée, 1re division

Prince Oniangué était titularisé lors du match nul obtenu par Bastia face à Monaco (1-1). Prêté par Wolverhampton, l'ancien Rémois a joué, avec intensité, au poste de milieu offensif gauche. Actif, il a souvent pesé dans les débats (37 ballons joués, 4 duels gagnés, 17 ballons perdus, 70% de passes réussies, 1 tir non cadré, 1 centre et 1 faute commise). Dixième avec 34 points, Elche revient provisoirement à 4 points de la 6e place, qualificative pour les play-offs.

Qatar, 21e journée, 1re division

Al Wakrah et Prince Ibara, titulaire et averti à la 22e, sont tenus en échec par Al Shahaniya (2-2). Avec 14 points, Al Wakrah est 14e et dernier du classement. L'ancien attaquant du CA Bizertin totalise 1 but en 6 matchs.