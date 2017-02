Mauritanie: Clôture des travaux de la commission mixte mauritano-saoudienne

La commission mixte mauritano-saoudienne a clôturé vendredi à Nouakchott, ses travaux, sanctionnés par la signature d'accords, de notes et de programmes entre les départements cités dans le procès-verbal de la première session.

" La création d'une commission mixte de coopération mauritano-saoudienne atteste la ferme volonté de promouvoir les relations séculaires tissées entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite et les liens religieux, linguistiques et d'intérêts communs " a dit la ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass.

" Les peuples des deux pays fondent de grands et légitimes espoirs sur la contribution de cette commission dans le renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays frères, conformément à la vision des dirigeants des deux Etats, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et le Gardien des Lieux Saints, Sa Majesté le Roi Salman Ben Abdul Aziz. " , a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que les expériences de la coopération mauritano-saoudienne sont séculaires et jalonnées de succès et de privilège, notamment dans les domaines de l'éducation, la formation, l'échange d'expertise, l'industrie et l'agriculture ", a-t-elle poursuivi.

La ministre a passé en revue, par ailleurs, les nombreuses et diverses opportunités d'investissement en Mauritanie, dont un long littoral, riche en poissons de qualité, les mines, les métaux précieux et les terres agricoles fertiles.

Pour sa part, le ministre saoudien du commerce et de l'investissement Dr Majid Ben Abdalla Ghasbi a loué dans son intervention, la solidité des relations mauritano-saoudiennes à travers les temps, rappelant que la stratégie de développement du Royaume d'Arabie Saoudite de 2030, repose sur l'appui du secteur privé.

" Les contacts sont un premier pas pour la mise en place de toute stratégie viable " a-t-il ajouté, mettant en exergue les potentialités économiques prometteuses de la Mauritanie, en matière d'investissement.

La clôture des travaux de la commission mixte a été couronnée par la signature de plusieurs accords entre les deux pays dans les domaines du développement, dont le commerce, l'investissement, la coopération au développement, financière, douanière, énergétique, pétrolière, minière, aérienne ainsi que dans les normes et les spécifications, les infrastructures, l'hydraulique, l'agriculture, l'élevage et la pêche.

La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du Premier Ministre chargé de la communication, de la secrétaire générale du ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme et de certains responsables des départements concernés par le développement et l'investissement.