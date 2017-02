Afrique du Nord: Célébration de la fête de l'enfant maghrébin

Le ministère des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a célébré vendredi, dans la moughataa de Dar Naim, la fête de l'enfant maghrébin, correspondant au 17 février, sous le thème " ensemble pour lutter contre le travail des enfants."

La manifestation organisée a porté sur la présentation de sketchs, mettant en exergue l'importance de protéger les enfants contre l'exploitation, la distribution de cadeaux aux enfants en situation difficile et la sensibilisation de familles sur les différents services du centre de protection et d'insertion sociale des enfants.

La ministre des affaires sociales, de l'enfance et de la famille Mme Maimouna Mohamed Taghi a souligné à cette occasion, les dimensions modernes et stratégiques de l'action commune des pays du Maghreb dans le domaine de la protection de l'enfant.

Elle a passé également en revue, les efforts déployés par son département dans ce domaine, notamment la lutte contre toutes les formes de violence, d'exploitation, de discrimination, d'abus et de négligence, affirmant la prise en charge du ministère de plusieurs cas d'enfants en situation difficile.

" C'est dans ce cadre que s'inscrit la ferme volonté de l'?tat de création de centres spécialisés dans le domaine de la protection et de l'insertion des enfants " a-t-elle ajouté, adressant ses vifs remerciements à tous les enfants du Maghreb et plus particulièrement à ceux parmi eux qui se trouvent dans des zones victimes d'instabilité et exposés aux aléas.

la célébration s'est déroulée en présence de la ministre des relations avec le parlement et de la société civile Mme Hawa Cheikh Sidiya Tandia, de la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines et africaines et des mauritaniens à l'étranger Mme Khadija M'Bareck Vall , du secrétaire général du ministère des affaires sociales, du wali de Nouakchott Nord, du hakem de la moughataa de Dar Naim et du maire de cette commune ainsi que de plusieurs responsables du département.