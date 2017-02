Mauritanie: Le chef de fil de l'opposition démocratique appelle à un nouveau dialogue inclusif entre les protagonistes politiques

Le ministre des pêches et de l'économie maritime M. Nany Ould Chrougha a tenu vendredi matin dans son… Plus »

Le rapport a appelé enfin à la mise en oeuvre de politiques efficaces, capable de favoriser les conditions économiques et sociales des citoyens ainsi qu'à créer des opportunités réelles d'emploi et d'adopter la transparence dans la création de projets générateurs de revenus au profit des jeunes mauritaniens.

Sur le plan économique et social, le rapport souligne, qu'en dépit des ressources du pays, les conditions de vie demeurent difficiles, avec un chômage accentué parmi les jeunes aux qualifications scientifiques, mettant en exergue un enseignement en dégénérescence et des services sanitaires de mauvaise qualité.

La philosophie et la vision du pouvoir s'appuient sur l'unilatéralisme et l'exclusion des acteurs politiques, le déni du rôle politique légal dévolu à l'institution de l'opposition et sur son refus de consultation prévue par la loi, précise le rapport, qui appelle les forces politiques de l'opposition à dépasser leurs divergences, à travailler avec sincérité et à préparer les prochaines élections présidentielles.

" Le législateur mauritanien a insisté sur l'importance de l'institution, dans le contrôle du dialogue politique dans les limites de la légalité, du respect mutuel et de la garantie d'une alternance paisible et douce au pouvoir " a-t-il ajouté, précisant qu'elle est dotée également du droit de critique de l'action gouvernementale, dans le sens de la consolidation des principes démocratiques ", a-t-il poursuivi.

" Le règlement de l'institution de l'opposition démocratique vise à appuyer et à consolider la démocratie multipartite et à encourager la participation de toutes les forces politiques au processus de construction nationale ", a-t-il dit.

Le chef de l'institution de l'opposition démocratique, M. El Hacen Ould Mohamed, a appelé mercredi à Nouakchott, au cours d'une conférence de presse, la deuxième du genre, consacrée à sa présentation annuelle et à son évaluation des conditions politiques et sociales du pays.

