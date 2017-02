Mauritanie: Session parlementaire extraordinaire mercredi prochain

Le ministre des pêches et de l'économie maritime M. Nany Ould Chrougha a tenu vendredi matin dans son… Plus »

- Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 30 novembre 2016 entre le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Africain de Développement destiné au financement du programme d'appui aux réformes économiques et à la diversification de l'économie phase 1 (PAREDE 1);

- Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2011-052 du 23 novembre 2011, instituant un régime particulier de recouvrement des créances des banques et des établissements de crédit;

- Projet de loi portant pénalisation de la fabrication, l'importation, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des sacs et sachets en plastique souple;

- Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 4 novembre 2016 entre le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Africain de Développement (FAD) destiné au financement du projet d'appui à la promotion des micro-petites et moyennes entreprises et à l'emploi des jeunes (PAMPEJ);

