Gambie: Macky Sall insiste sur les "liens naturels culturels" entre Dakar et Banjul

Banjul — Le président de la République a déclaré vendredi à Banjul que les liens naturels et culturels qui lient le Sénégal et la Gambie ne doivent pas être remis en cause par des tracés frontaliers décidés par le colonisateur, évoquant la nécessité de rehausser le niveau de partenariat entre les deux pays.

"Nous sommes le même peuple et nous resterons le même peuple. C'est devenu à la limite sacré. Ce sont les colonisateurs britannique et français qui ont procédé au tracé des frontières, mais nos liens naturels sont beaucoup plus forts que cela", a souligné Macky Sall, peu après son arrivée dans la capitale gambienne.

Une foule nombreuse a envahi vendredi les rues de Banjul pour offrir un accueil populaire au président Macky Sall, invité d'honneur du 52ème anniversaire de l'indépendance de la Gambie, a constaté l'APS.

"Il nous faut retravailler nos liens et nos rapports de tous les jours avec cette nouvelle Gambie. Les relations ne doivent plus être que politiques ou diplomatiques. Il faut plus de rapprochement entre les commerçants, les hommes d'affaires et les acteurs économiques et sociaux des deux pays", a préconisé Macky Sall.

Il a fait remarquer que les deux pays peuvent se revendiquer "du même style de vie, des mêmes langues nationales, du même peuple". "Nous deux pays doivent joindre leurs forces pour un développement économique et social qui profite à nos peuples. Nous allons nous battre pour la satisfaction des besoins des personnes pour qui et par qui nous sommes élus", a-t-il fait valoir