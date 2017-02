Gambie: Marée humaine dans les rues de Banjul pour accueillir Macky Sall

A son arrivée à Coco Ocean, le président sénégalais a reçu une partie de la presse gambienne et sénégalaise dans sa suite privée pour exprimer en anglais puis en wolof, son "bonheur" relatif à "cet accueil à la fois populaire et exceptionnel".

Entre l'aéroport international de Banjul et le Coco Océan, l'hôtel où loge le président Macky Sall, le cortège a fait près de deux heures de route, les Gambiens sortant en grand nombre pour manifester leur enthousiasme pour cette "nouvelle Gambie" et l'entente sénégalo-gambienne.

Un dispositif sécuritaire impressionnant, composé d'éléments des forces de défense et de sécurité du Sénégal et d'éléments de la force de la CEDEAO, avait précédé l'arrivée du président Macky Sall et sa délégation sur la piste de l'aéroport.

