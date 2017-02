Congo-Kinshasa: Qui pour succéder à Etienne Tshisekedi à la tête du CNSA ?

« Nous, Rassemblement, nous nous en tenons à l'accord, à ses clauses, et nous pensons que, à ce point, tout est clair, il n'y a pas débat, assure Christophe Lutundula Apala, qui fait partie du Rassemblement de l'opposition. Il y a l'esprit et la lettre. Tous les juristes savent qu'on ne recourt à l'esprit que si la lettre est confuse, que si la lettre donne cours à interprétation. Voici le libellé de l'accord : "le Conseil national de suivi sera présidé par le président du Conseil de sages du Rassemblement." Point à la ligne. Je ne sais pas s'il y a matière à interprétation. »

« Si on soulève cette question du point de vue de l'esprit de la discussion, en tout cas, on va reprendre les choses à zéro. La majorité présidentielle n'aura pas de candidat. Mais je vous préviens que la société civile, le Front pour le respect de la Constitution, l'opposition politique sont en droit de relancer ce débat et de chercher à présenter des candidats. Si nous adhérons vraiment à l'esprit, et tout le monde sait que c'est à Etienne Tshisekedi, à titre individuel, qu'on avait donné ce pouvoir, en ce qui nous concerne au niveau de la majorité la question ne se pose pas. Mais, nous avons dit, ce monsieur-là, ou cette dame, doit réunir un consensus autour de sa personne, affirme Adolphe Lumanu Buanasefu, délégué de la majorité aux négociations sous l'égide de la Cenco. Nous devons l'accepter tous. Toutes les composantes, toutes les parties prenantes au dialogue du centre interdiocésain. »

