Algérie: Wael Jassar et Nawel Al Zoghbi en concert à Alger - Deux prestations et des bémols

Un séminaire national sur " la mondialisation et son influence sur la famille algérienne contemporaine"… Plus »

Wael Jassar et Nawel Al Zoghbi ont étalé des chansons de leurs anciens et nouveaux albums, repris en choeurs par un public de fans, galvanisé et au bon répondant qui a savouré chaque instant des deux concerts dans la délectation.

En revanche, les deux artistes ont livré deux prestations pleines d'une dizaine de pièces chacune, accompagnés par leurs orchestres respectifs et servis par des professionnels à la technique qui ont assuré un sans faute, tant sur le plan du traitement des sonorités que celui des effets lumineux où encore de la vidéo qui a permis au public de suivre le concert sur deux écrans géants placés de part et d'autre de la scène.

Le public qui a fait le déplacement à la Coupole du Complexe Mohamed-Boudiaf pour assister au concert organisé par l'Agence "WelSound", a du patienter une heure de plus que l'horaire prévu pour voir enfin se succéder les deux stars de la chanson orientale qui ont rendu deux prestations différentes d'un peu plus d'une heure chacune.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.