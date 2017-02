Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - Il meurt faute d'une injection

Au fil des heures, sa santé s'est détériorée. Le médecin a alors pris la décision de le transférer à l'hôpital SSRN et a fait appel au SAMU. Entre-temps, le patient s'est évanoui. Le SAMU est arrivé à l'hôpital vers 5 heures et le personnel a tenté de réanimer le patient. Mais il était trop tard. Moolkraj Anand Jhowry avait rendu l'âme.

Dans leur plainte, rédigée par Me Yantee Hurnaurn-Calcutteea, avouée, ses proches indiquent que le médecin avait demandé à l'infirmière d'administrer une seconde injection d'hydrocortisone. L'infirmière s'est rendue à la pharmacie de l'hôpital pour s'en procurer. Elle a informé le médecin qu'il n'y en avait pas. Cette scène s'est déroulée devant le patient qui a été pris de panique. Il est devenu hystérique et transpirait abondamment.

L'Indisponibilité d'une injection d'hydrocortisone à l'hôpital de Montagne-Longue a provoqué la mort de Moolkraj Anand Jhowry. C'est ce que soutiennent les proches du défunt dans une plainte déposée contre la Santé et l'État en Cour suprême. Ils crient à la négligence médicale et réclament des dommages de Rs 10 millions conjointement et solidairement au ministère de la Santé et à l'État.

