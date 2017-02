Angola: Huíla - Le candidat du MPLA en faveur du développement socio-économique du pays

Luanda — Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Gonçalves Lourenço, a considéré samedi, à Lubango, province de Huíla, le développement socio-économique du pays, l'amélioration de l'éducation et la formation des Angolais comme ses principaux objectifs.

João Lourenço a tenu ces propos au cours du meeting politique durant lequel il a été présenté comme candidat du MPLA aux prochaines élections du mois d'août.

Après avoir parlé d'Agostinho Neto, père de l'indépendance nationale, et de José Eduardo dos Santos, qui a rétabli la paix et la réconciliation, il a promis en cas de victoire à la présidentielle, se dédier corps et âme au développement du pays de façon organisée et disciplinée.

Le candidat du parti pouvoir croit aussi que l'amélioration de l'éducation et de la formation de plus de 25 millions d'habitants pourrait mettre de nombreuses richesses au service de la nation et des Angolais.

"Nous devons chercher à corriger ce qui mal et améliorer ce qui est bien", a-t-il souligné João Lourenço.