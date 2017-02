Angola: Le ministre exige plus de promptitude du nouveau commandant de la Police Nationale

"Quiconque ne vote pas, perd le devoir et le moral d'évaluer celui qui gouverne, le pouvoir de critiquer et de participer au processus démocratique que l'Angola est en train de consolider", a dit le ministre, souhaitant au commandant sortant, Simão Tomás, beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Intervenant, dans la ville de Benguela, lors de la cérémonie de prise de fonctions du nouveau délégué du Ministère de l'Intérieur et commandant provincial de la Police Nationale, le commissaire Elias Dumbo Livulo, le ministre a souligné que Benguela, étant une province assez exigeante, requière la promptitude et la rigueur dans les défis à relever.

Benguela — Le ministre de l'Intérieur, Angelo da Viega Tavares a exigé vendredi du nouveau commandant de la Police Nationale plus de promptitude et de responsabilité, en vue de mieux assurer la sécurité au sein des populations.

