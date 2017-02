Angola: La gouverneure appelle les gestionnaires à redoubler des actions

Saurimo — La gouverneure de la province de Lunda Sul, Cândida Narciso a appelé vendredi les gestionnaires publics à redoubler des actions en vue d'améliorer les services de santé dans les communautés, et la qualité du système d'enseignement et d'apprentissage car ceux-ci sont les bases fondamentales de développement.

Elle a lancé cet appel lors d'une rencontre avec les administrateurs municipaux de Cacola, de Dala et de Saurimo, et au cours de laquelle ont été abordées des questions liées à la situation actuelle des secteurs de l'Education, de la Santé et du Programme dit "Eau pour Tous".

La crise financière et économique a freiné l'exécution des projets en cours dans divers domaines de la vie de notre pays. Nonosbtant la crise, le gouvernorat de Lunda Sul ne s'est pas arrêté là, Apprenons donc à vivre une nouvelle réalité de créativité et d'innovation, en faisant plus avec le peu de moyens que nous puissions détenir, a-t-elle ajouté.

"La croissance vertigineuse occasionnée par la paix, a permis aux Angolais de franchir un grand pas dans la vie, vers la réalisation des objectifs de l'Agenda 20/25 et du Plan National de Développement 2013/2017", a souligné la gouverneure.