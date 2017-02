Angola: Huíla - João Lourenço entre en pré-campagne

Il fut également premier secrétaire provincial du MPLA et commissaire (gouverneur) des provinces de Moxico (est) et de Benguela, respectivement, secrétaire à l'information et propagande du MPLA et plus tard secrétaire général du parti.

Détenteur d'une maitrise en sciences historiques et général en réserve, João Lourenço a participé à la première et seconde guerre de libération nationale, IIème région politico-militaire.

Fils de Sequeira João Lourenço, infirmier, nationaliste dans la clandestinité et prisonnier politique, originaire de Malanje, et de Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, couturière, originaire de Namibe, tous deux déjà décédés.

João Gonçalves Lourenço est marié à l'économiste Ana Dias Lourenço et père de six fils. Il est né le 5 mars 1954 dans la municipalité de Lobito, province de Benguela (littoral).

En cas de victoire aux prochaines échéances électorales du mois d'août prochain, João Lourenço, âgé de 63 ans, deviendra le troisième président de la République d'Angola après António Agostinho Neto, fondateur de la nation et de José Eduardo dos Santos, actuel Chef de l'Etat et leader du MPLA.

