Mauritanie: Brakna/Bababé - Le FONADH forme ses membres sur les techniques de monitoring

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet de renforcement du pouvoir citoyen pour la sécurisation foncière et l'accès et le contrôle de la terre par les femmes », le FONADH, en partenariat avec Oxfam/Intermon et l'UE, a organisé les 31 janvier et 1er février 2017, une session de formation sur les techniques de monitoring.

Organisée à l'intention des membres des comités de veille et de suivi des communes cibles du projet au Brakna (Niabina/Garlol et Aéré Mbar), cet atelier de deux jours a été ouvert par le 2e Adjoint au Maire de Bababé, M. Mbaye Abderrahmane en présence de M. Yaya Sarr, Technicien de la clinique juridique du FONADH à Bababé et plusieurs autres personnalités.

L'objectif de la présente session est « d'imprégner les participants sur les techniques de monitoring c'est-à-dire sur les systèmes d'écoute et de réaction face au problème de l'accaparement des terres ». Au terme de la formation, « les membres des comités seront capables de dresser un fichier de collecte des informations tirées de sources fiables ».

Les modules présentés par M. Demba Diop sont suivis d'ateliers de groupes portant notamment sur l'élaboration d'une fiche de référence des cas d'accaparement des terres et l'étude d'une fiche modèle, le suivi d'un cas précis d'accaparement des terres et le recensement du patrimoine foncier.

Notons que ces comités de veille et de suivi des cas d'accaparement des terres avaient été mis en place en novembre dernier dans les quatre communes cibles du projet à savoir Niabina/Garlol et Aéré Mbar pour le Brakna et Néré Walo et Djéol pour le Gorgol.