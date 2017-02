Sénégal: Infrastructures pédagogiques - Des députés satisfaits des chantiers engagés à Thiès

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur engagée depuis 2013 et pour la mise en œuvre de laquelle l"Etat du Sénégal compte investir plus de 400 milliards de francs CFA pour développer ce secteur.

Ces travaux concernent 17 salles de classe de 100 places, un amphithéâtre de 300 places avec une salle de réunion, de même que des salles de télémédecine avec une salle polyvalente au premier étage et six bureaux pour les enseignants au deuxième niveau. Un lot de quatre laboratoires sera aussi installé.

La commission Jeunesse, Education, Sport et Loisirs de l'Assemblée nationale a d'abord visité le chantier de l'Ecole nationale supérieur d'agriculture (ENSA) où il est prévu une salle multimédia (un bureau, une salle informatique, une salle de cours de 50 places), un bloc pédagogique (4 salles de 100 places et 4 salles de 50 places) et 5 laboratoires.

"Nous avons constaté que les travaux avancent et on espère finir avant le mois de juin", pour que le président de la République vienne "inaugurer les infrastructures" réalisées, a ajouté M. Niane, se félicitant du soutien des députés.

Thiès — La commission Jeunesse, Education, Sport et Loisirs de l'Assemblée nationale a fait part de sa satisfaction relative à l'état d'avancement des travaux des chantiers engagés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans la région de Thiès (ouest).

