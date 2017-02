Ile Maurice: Vijay Ramgoolam - «Il est temps de me jeter dans l'arène politique»

2001: Officer in charge, One Stop Shop

«Il faut que le gouvernement accepte mes idées... » Si on commence à lui mettre les bâtons dans les roues, comme dans le passé lorsqu'il était directeur de la SMEDA, «je préfère rester à la maison et dormir». Car à ce jour, déplore ce père de trois enfants, il y a un manque de mesures permettant aux PME de se développer dans les meilleures conditions possibles.

En 40 ans de service dans la fonction publique, Vijay Ramgoolam, 62 ans, se félicite d'emblée d'avoir toujours agi dans la droiture. «Aujourd'hui, je peux dire sans ambages que personne à Maurice ne peut me montrer du doigt et dire que j'ai pris de l'argent pour faire avancer les choses.» Et d'ajouter qu'en tant que directeur de la Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA), il n'a jamais pris en compte l'appartenance ethnique d'une personne avant d'approuver un quelconque projet.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.