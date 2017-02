Dans le cadre du Projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant (Pasme 2) financé par l'Agence française de développement (Afd), d'un montant de 7 milliards de FCfa, l'hôpital régional de Sédhiou et le centre de santé seront réhabilités et modernisés en vue de renforcer l'offre de soins, notamment la prise en charge des urgences obstétricales et pédiatriques. Le démarrage des travaux est prévu au dernier trimestre de cette année, a annoncé Christophe Bigot.

L'hôpital régional de Sédhiou sera réhabilité et modernisé grâce au Pasme 2 (Projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant). L'annonce a été faite jeudi par Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal en déplacement dans cette structure hospitalière. En cohérence avec l'objectif de développement humain inscrit comme pilier important du Plan Sénégal émergent, le ministère de la Santé a sollicité l'Agence française de développement (Afd) pour l'accompagner dans sa stratégie de réduction de la morbidité et de la mortalité des femmes et des enfants à travers le renforcement des programmes de santé de la reproduction.

Ainsi, 24 millions d'euros de subvention de l'Afd ont été octroyés au Sénégal pour financer le projet Pasme 1 dans la région de Louga en 2012 pour 14 millions d'euros, ensuite le projet Pasme 2 dans les régions de Kolda et Sédhiou en 2014 pour 10 millions d'euros, soit près de 7 milliards de FCfa. Il s'agit d'améliorer la qualité de service dans les structures sanitaires et accroître le nombre d'accouchements simples pris en charge.

Le Pasme 2 ambitionne de renforcer le système de santé pour améliorer les conditions de prise en charge des accouchements simples et compliqués dans les régions de Louga, Kolda et Sédhiou en vue de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. Selon la note de présentation, les activités liées au renforcement du personnel médical (formation et recrutement) ont atteint un niveau d'exécution satisfaisant à ce stade du projet à Louga et en Casamance. Les actions de formation portent sur des priorités identifiées par les régions médicales bénéficiaires : les actions relatives à la Gatpa (Gestion active de la troisième phase de l'accouchement), la Cpn recentrée (consultation prénatale) et l'utilisation du partogramme ont démarré, de même que le recrutement et la formation continue du personnel médical et paramédical en santé publique et en échographie.

L'acquisition des équipements se déroule bien mais avec parfois des difficultés liées à l'élasticité des délais induits par les procédures de passation de marché, surtout quand il est question pour les fournisseurs de livrer en Casamance. En revanche, le volet « infrastructures » enregistre un retard important à cause d'une phase d'étude technique qui dure plus longtemps que prévu. Sur ce point, l'ambassadeur de France visitant cet établissement, soutient que le démarrage des travaux est prévu au dernier trimestre de cette année. Christophe Bigot souhaite que tout se passe dans les meilleurs délais.

« Dans le cadre du Pasme 2, l'hôpital régional de Sédhiou sera réhabilité et modernisé. Les travaux vont démarrer au courant du dernier trimestre de l'année », a assuré le diplomate français. Le directeur de l'établissement, Doudou Diouf, affirme que ce projet est important. « Avec ce projet, c'est une longue attente des populations qui trouvera bientôt une réponse. Cela nous permettra de prendre toutes les urgences », s'est félicite M. Diouf.