Sénégal: L'appartenance à un parti politique

Ayant lu, avec beaucoup d'intérêt, la contribution de M. Mamadou Moustapha Fall intitulée « Alliance pour la République : contre la violence, appel pour un sursaut militant sur cette même plateforme », l'idée m'était venue de coucher cette modeste réflexion pour jeter mon point de vue sur un sujet d'actualité.

En effet, « quand la violence entre par la porte, la raison sort par les fenêtres et l'anarchie règne ». Cette belle maxime devrait être le bréviaire de tout militant politique discipliné, car l'appartenance à un parti politique suppose ipso facto le respect d'un code de conduite propre à toute organisation.

La discipline est essentielle dans le cas de l'Apr, parti pour lequel l'initiateur, Son Excellence M. Macky Sall, compte montrer en exemple à ses pairs et la signification fort symbolique de son acronyme suffit à suffisance pour formater le comportement de ce militant-là qui doit comprendre cette subtile nuance qu'un parti au pouvoir n'est décidément pas un parti en quête de pouvoir. Même s'il est vrai que l'ambition personnelle est consubstantielle au militantisme politique, il n'en demeure pas moins évident qu'elle devra se faire de façon réfléchie, sans animosité ni agressivité et dans une camaraderie affirmée et pour l'intérêt de la patrie et ensuite du parti. Le simple bon sens devrait d'ailleurs suffire pour comprendre que la bataille est plutôt ailleurs, parce que ces maladresses, en plus de ternir l'image du Parti, entachent le formidable travail abattu par le président Macky Sall dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent.

Les nombreuses réalisations à l'actif du gouvernement actuel méritent de meilleures attitudes à la dimension des légitimes ambitions escomptées, au terme d'un mandat si bien entamé. il est temps de sonner la récréation et d'en appeler au sens des responsabilités de ceux-là qui veulent accompagner le président de la République qui rêve de léguer aux générations futures le culte des valeurs républicaines, lesquelles ne saurait d'ailleurs se réduire à une proclamation d'intentions. Il serait fort judicieux, pour les responsables du parti, de mener des activités de formation militante pour un objectif non seulement d'assimilation idéologique, mais surtout de transformation morale du militant.

Aujourd'hui, l'Apr est à la croisée des chemins et le défi de la conservation du pouvoir reste posé. Face à des querelles et contradictions à l'interne, la réflexion devrait plutôt aller dans le sens d'une meilleure organisation et de la définition d'une stratégie de massification pour poser les jalons d'une victoire aux prochaines joutes électorales.