Sénégal: Alioune Sarr et des députés à Patisen - Plus de sensibilisation sur l'utilisation des bouillons souhaitée

Le ministre du Commerce, des députés membres de la Commission Santé de l'Assemblée nationale et des associations consuméristes ont visité, hier, l'usine de fabrication de bouillon alimentaire de Patisen afin de s'assurer de l'application de la nouvelle norme nationale sur les bouillons alimentaires d'assaisonnement.

La qualité et la composition des bouillons alimentaires sont une forte préoccupation pour les populations et les associations consuméristes. Et certains députés n'ont pas manqué d'en faire écho, à chaque fois, que le ministre du Commerce est passé à l'Assemblée nationale. Face à ces inquiétudes, ce département a saisi l'Association sénégalaise de normalisation (Asn) pour l'élaboration d'une norme nationale sur les bouillons qui définit des critères de qualité spécifiques et qui exige, une réduction de la teneur en sel qui passe de 70 % chez certains industriels à 55 % chez d'autres. Après la signature de l'arrêté interministériel n° 18504 rendant obligatoire l'application de cette norme appelée Ns 036146, le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux a décidé, depuis quelques temps, de faire des visites de terrain pour s'assurer du respect de la nouvelle réglementation.

Après la semaine dernière, le ministre Alioune Sarr, une délégation de la Commission en charge de la Santé de l'Assemblée nationale conduite par son président Aimé Assine et des membres d'associations de défense des consommateurs, ont visité, hier, l'usine de fabrication de bouillons alimentaires du géant de l'agroalimentaire sénégalais Patisen. Sur place, les autorités, en compagnie du Président-Directeur général de Patisen, Youssef Omaïs, ont visité les différents ateliers de production et se sont imprégnés du processus de fabrication de ces produits d'assaisonnement très prisés par les femmes sénégalaises. Auparavant, la délégation a eu droit à un exposé détaillant des différents composants entrant dans leur fabrication.

Et selon le responsable de la Recherche et du Développement, Lamine Wade, les bouillons fabriqués par Patisen et qui se déclinent en plusieurs gammes ont une teneur en sel qui ne dépasse pas 55 %. Ce qui semble rassurer le président de la Commission Santé de l'Assemblée nationale. « Beaucoup de rumeurs entourent les bouillons et une rumeur, quand on ne la dissipe pas, elle devient nocive pour les entreprises. Lesquelles font beaucoup de choses dans l'intérêt du développement de notre Nation. Au sortir de cette visite, on espère que les populations seront rassurées et qu'elles continueront à consommer les bouillons sans risques et sans état d'âme », a dit M. Assine.

Quant au ministre Alioune Sarr, il a rappelé qu'une étude menée par le Comité national du Codex alimentarius sur demande de son département a montré qu'il n'y avait aucun risque avéré lié à la consommation des bouillons. Ce qui est en cause, c'est la non maîtrise des ajouts de sel dans les préparations. Cependant, pour minimiser les risques de l'utilisation abusive de sel, le groupe d'experts de haut niveau qui a conduit l'étude a formulé un certain nombre de recommandations. « Ils ont recommandé une limitation de la teneur en sel dans les bouillons au regard des habitudes culinaires au Sénégal qui font ressortir une forte consommation de sel alors l'Oms recommande un niveau de consommation de sel de 5 grammes par jour et par personne et ont préconisé une forte campagne de sensibilisation sur les répercussions néfastes sur la santé du sel et un renforcement du contrôle de qualité des bouillons », a précisé le ministre.

Patisen prévoit 100 milliards de FCfa d'investissement en 2017

Considérée comme la première industrie agroalimentaire au Sénégal et figurant dans le top 100 des entreprises agroalimentaires en Afrique, Patisen déroule, actuellement, un programme d'investissement qui dépassera, d'ici à la fin de l'année 2017, 100 milliards de FCfa, selon son Président-Directeur général, Youssef Omaïs. Ce qui en fera « la plus grande usine de bouillon au monde avec une capacité de plus de 1.200 tonnes de bouillons par jour », a ajouté M. Omaïs. Cet investissement participera considérablement, a-t-il estimé, à atteindre les objectifs du Pse par une contribution d'au moins 200 milliards de FCfa à l'accroissement du Pib sans compter l'apport en recettes fiscales et en amélioration de la balance commerciale du fait que plus de la moitié de la production résultant de ce projet sera destinée à l'exportation. Patisen investit également sur des technologies de pointe et sur des projets d'intégration, selon son Pdg.

Créée en 1981, cette industrie agroalimentaire exploitant plus d'une vingtaine de gammes de produits allant des pâtes à tartiner à la farine de blé passant par les boissons chocolatées et fruitées, les sirops, la margarine, la mayonnaise, le beurre, le café, le thé, les pâtes alimentaire etc., emploie 3500 personnes au Sénégal réparties dans une quinzaine de sites de production et de stockage. Elle compte des filiales en Côte d'Ivoire, au Nigéria et des partenaires en Afrique centrale.